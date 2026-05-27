Четыре двери снова в тренде: спрос на седаны растет, хотя их почти не осталось

Мир цикличен — и точка. Сегодня «люблю», завтра — «ненавижу», послезавтра снова «люблю». С автомобилями аналогично, ведь иначе не объяснить тот факт, что прямо сейчас стремительно набирает обороты тенденция на очередной подъем интереса к кузову седан. Портал «АвтоВзгляд» вникнул в суть дела, чтобы понять, с чем связан такой внезапный сдвиг в предпочтениях и как надолго он установился.

Последние примерно 5-10 лет на мировом автомобильном рынке наиболее явно прослеживались две следующие сюжетные линии — шумиха вокруг электрокаров и, конечно, переориентация с седанов на кроссоверы. Понятно, почему все вдруг возжелали их вместо седанов: практичное авто — это габаритное авто, а еще даже в городе часто нужен большой дорожный просвет. Ну и, само собой, сыграл вау-эффект — SUV со своей философией универсального автомобиля поставил «шах и мат» приевшимся четырехдверкам. Так откуда же тогда растут ноги внезапного ренессанса, казалось бы, закономерно исчезающего форм-фактора?

Во-первых, тот самый аспект новизны перестал работать так, как это было на старте. Когда-то, только появившись в дилерских центрах и на дорогах, кроссоверы оказались чем-то вроде глотка свежего воздуха. Но как раз новое поколение автовладельцев в прямом смысле выросло на заднем сиденье таких машин, и для них седаны выглядят не старомодно, а, наоборот, свежо. К тому же взгляните на стоимость топлива — бензин дорожает во всех странах, причем весьма значительно. А седаны априори более экономичны, если не брать в учет какой-нибудь представительский класс.

Смотря на ситуацию с позиции руководства автокомпаний, заново пробудившуюся любовь к седанам можно считать отличным шансом, чтобы обратиться к истокам бренда и монетизировать тягу молодежи к прошлому. Так или иначе, но едва ли не все автопроизводители начинали свой путь в том числе с четырехдверных моделей, поэтому наследие важно уметь грамотно превращать в маркетинговый инструмент.

Сорвать куш на этом хочет и возрожденный отечественный бренд «Волга» — Volga C50, которая будет собираться из китайских машинокомплектов, ему в помощь. Вот только у России, видимо, во всем непохожий на других путь: по статистике агентства «Автостат», в феврале 2026 года 75% от общего объема продаж новых легковушек в стране пришлись именно на кроссоверы и примкнувшие к ним полноценные внедорожники. Это рекорд. С другой стороны, нисколько не приходится удивляться такому показателю, ведь предлагаемые у нас седаны, если не считать модели от «Лады», в последние годы можно легко пересчитать по пальцам одной руки.

Больше остальных сейчас потирают ладошки те, кто никогда не отправлял седаны на задворки модельной линейки. Среди них, например, значится Toyota. Японский автогигант, к своему собственному удивлению, сумел за первый квартал 2026-го реализовать в США столько Camry, что даже RAV4 очутился позади.

Однако не следует впадать в крайность, думая, будто седаны не просто отвоюют обратно часть утраченных позиций, а подомнут рынок чуть ли не целиком. Обращаясь опять к цифрам, мы видим, что еще в 2015-м седаны составляли почти 40%, тогда как в 2026-м их доля схлопнулась всего до 15%. Наверное, нечто среднее между этими значениями и будет крепким результатом для машин с отдельным багажником.