Искусственный интеллект или художник: кто на самом деле рисует автомобили Hongqi

В автомобильной индустрии редко встретишь дизайнера, чьи работы определили облик сразу нескольких знаковых брендов. Джайлс Тейлор, прежде создававший элегантные линии Rolls‑Royce, сегодня формирует новый язык роскоши для старейшего китайского автопроизводителя Hongqi. Портал «АвтоВзгляд» поговорил с британским дизайнером о тенденциях в автостроении, узнав, в частности, почему «автопремиум» — это не столько натуральные материалы и ценовые рамки, сколько образ мышления, как найти баланс между наследием и инновациями и какую роль в работе современного художника играет искусственный интеллект.

— Господин Тейлор, ваше появление в команде Hongqi, думается, продиктовано желанием бренда создать такой же монументальный продукт, как Rolls-Royce. И, замечу, что Hongqi все чаще называют китайским «Роллс-Ройсом». Не уверен, конечно, что именно такой эффект от сотрудничества ожидали в Поднебесной. В связи с этим вопрос: где заканчивается цитирование вашего собственного, «тейлоровского», почерка и начинается рождение уникального «лица Китая», которое не требует сравнений с Западом?

— Сравнение Hongqi с Rolls-Royce я считаю абсолютно нормальным, ведь с точки зрения элегантности эти два премиальных продукта действительно схожи. Но у нас нет стремления делать китайскую копию английского авто. Мы, безусловно, стремимся к самобытности, хотим, чтобы Hongqi был уникален сам по себе.

Например, когда наша команда дизайнеров создавала Rolls-Royce, мы играли деревом и натуральной кожей — эти материалы всегда дорого смотрятся в интерьере люксового автомобиля. Но, например, в КНР сейчас есть синтетические материалы, которые настолько хороши, что их невозможно отличить от натуральных, а стоят они существенно дешевле, что позволяет сделать цену на автомобиль, при сохранении роскоши в отделке, более привлекательной в сравнении с Европой.

Кроме того, создавая интерьеры для машин «Красного знамени», мы ищем материалы, подчеркивающие аутентичность транспортного средства и его связь со страной происхождения: например, китайский шелк...

Если же вернуться к сути вашего вопроса — где заканчивается мой почерк и появляется самобытность в дизайне Hongqi — то здесь дать ответ сложно, ведь в представлении большинства людей люксовые вещи довольно схожи между собой в рамках одного сегмента, а если спросить тех, кто пользуется такими предметами, они сразу видят отличие и не сравнивают один бренд с другим.

— И раз уж мы коснулись понятия бренд... Hongqi — это не ширпотреб для массовой аудитории (особенно, если мы говорим о люксовой линейке марки Golden Sunflower), а продукт для состоятельных господ, которые как никто ценят долгую историю бренда и подчеркивание преемственности поколений в том числе и в дизайне. Несмотря на то, что «Красное знамя» — старейший автобренд Китая, в дизайне современных его моделей очевидной связи с предшественниками не улавливается...

— Дизайн и бренд очень сильно связаны друг с другом — это чистая правда. И двигаясь вперед, всегда нужно помнить, что дизайн автомобиля должен не только соответствовать духу сегодняшнего времени, но при этом обязан сохранить узнаваемость. И я вам скажу так: Hongqi — это единственный китайский бренд, у которого есть наследие, поэтому я и перешел сюда из Rolls-Royce.

Лимузин ручной сборки Hongqi L5, на котором ездил Председатель Мао, обладал и обладает высоким уровнем элегантности, и даже в современном его исполнении чувствуется взаимосвязь поколений. Это автомобиль-икона, который и сейчас возит первых лиц государства. Но вместе с тем для меня как для дизайнера работа над обновлением L5 было чистым полем для творчества: новые формы и новые решения для интерьеров и поверхностей, современные технологии и материалы... В этом плане, кстати сказать, Rolls-Royce более консервативен.

— Ну вот об этом и речь: респектабельная публика весьма и весьма консервативна. Им не нужна экокожа, которая неотличима от настоящей, как и пластик, один в один имитирующий древесину ценных пород. Им не нужна подделка под роскошь, разве нет?

Вы абсолютно правы, но я говорю о другом. Ведь мы не делаем китайскую подделку европейского продукта, в котором заменяем дорогую кожу на дешевый кожзам, который выглядит хорошо только на фотографиях, а при реальном контакте понимаешь, что это низкопробный суррогат. Мы создаем свой собственный продукт с использованием премиальных современных материалов, которые по своим эксплуатационным свойствам даже превосходят натуральные и выглядят лучше.

— Li Auto, Zeekr, Xiaomi и другие автомобильные бренды Поднебесной выпускают по модели в месяц с фантастическим дизайном. Чем Hongqi, как старейший бренд с государственным, образно говоря, бэкграундом, может ответить молодым и дерзким стартапам визуально? Есть ли у вас мандат на авангард или ваша сила именно в сохранении консервативного, но безупречного статуса «первого лица»?

— Да, реальность такова, что Китай сейчас задает эталон скорости в выпуске автомобилей. При этом сами автостроители все выше поднимают планку по качеству изделий и своих целей достигают в рамках производственного цикла для любого нового автомобиля. Но опасность в том, что период вывода продукта на рынок они используют как одну из зон тестирования.

Иными словами, для них покупатели машин выступают, простите за грубое сравнение, в роли подопытных кроликов, от которых ждут обратную связь о недостатках продукта, чтобы затем довести его до ума. Европейские же производители тратят время на проведение аудита качества, на испытания, внесение изменений в конструкцию и новые проверки. Поэтому прежде чем новая европейская модель авто выйдет на рынок, проходит не один год.

Какой подход более правильный — сказать не возьмусь. Но знаете, силу бренда во все времена оценивали по стабильно высокому качеству, а не по скорости выхода новой модели. И мы в Hongqi уверены, что для нашей целевой аудитории гораздо важнее непревзойденное качество автомобиля, чем ежемесячный вывод на рынок новинок.

— Однако у меня создается такое впечатление, что для современного потребителя — особенно «поднебесного» — важно не столько богатое историческое наследие бренда и его качество, сколько скорость жизни на пике технологий...

— Китайские покупатели автомобилей довольно молодые. И в целом, в мире за последние годы у этой демографической группы стало больше денег, это совершенно точно. Юное поколение, особенно в Китае, любит и ценит технологии, здесь прям-таки настоящее уважение к инновациям в новых продуктах. И даже огрехи в качестве эти люди готовы простить, если продукт технологичен.

Для них считается крутым, если ты можешь персонализировать экран в своем авто (заменить кнопки в меню, поставить на заставку фотографию собаки), синхронизировать смартфон с машиной... Для них технологии — это круто и даже изысканно. Но есть вещи фундаментальные.

И с возрастом приходишь к пониманию, что не так важно, насколько технологична твоя машина, как-то, что она безотказно довозит тебя до работы, ресторана, гольф-клуба; как ты наслаждаешься кожаными сиденьями, удобным рулем, качественной музыкой; какова будет ее остаточная стоимость при продаже через три года, пять-десять лет. Технологии очень быстро устаревают, а качественные и понятные вещи всегда будут в моде.

— Как, например, возвращение моды на физические кнопки в авто?

— О-о-о-о, в вопросе с экранным управлением всеми функциями ТС человечество зашло слишком далеко. Ты садишься в машину холодным утром и ищешь кнопку подогрева сидений. Ищешь ее, ищешь, ищешь... А тебе нужно залезть на два уровня вглубь меню, чтобы просто включить обогрев сиденья. Чистой воды безумие!

Мы в Hongqi это понимаем и всегда стремимся соблюдать баланс между цифровым и аналоговым управлением, ведь это влияет не только на удобство пользования автомобилем, но и на безопасность. Более того, большинству наших клиентов не нравятся огромные экраны как явление.

— Так что: взят курс на возвращение физических кнопок?

— Пока я наблюдаю именно такую тенденцию. Но давайте не будем сбрасывать со счетов технологии искусственного интеллекта, потому что наступит момент, когда ИИ станет настолько хорош, что ты сможешь делать с его помощью почти все. Например, скажешь: «Включи подогрев моего сиденья», и он включит, потому что знает, где я сижу. Сможешь попросить поставить любимую музыку — и нейросеть распознает твой голос, и запустит именно то, что требуется.

И при этом еще напомнит, что у твоей жены сегодня день рождения, и тут же проложит маршрут до магазина, куда тебе нужно заехать за цветами. Да в придачу заявит, что уже отправил в торговую точку заказ, и букет уже собран. Вот такой это будет уровень. Вот к чему все придет. Это частично есть уже и сейчас, но пока работает, скажем так, криво.

— Я вас за язык не тянул, тему искусственного интеллекта вы подняли сами... Чего греха таить, ИИ пачками отправляет дизайнеров на биржу труда. В своей работе вы используете нейросеть и не боитесь ли, что очень скоро она и вас оставит без куска хлеба?

Если бы вы спросили меня об этом два года назад, я бы сказал: «О, ненавижу ИИ, не хочу о нем слышать». Но сейчас правда такова, что мои команды в Мюнхене и Китае — очень активные пользователи нейросети. И в этом нет ничего постыдного. Только представьте: ты загружаешь несколько фотографий, просишь, условно, на Porsche 911 как бы наложить немного Maserati и немного Xiaomi, нажимаешь кнопку и через минуту у тебя перед глазами 50 вариантов машин!

Дизайнеру остается лишь выбрать, какой из этих «набросков» является хорошей отправной точкой. У тебя есть отличное решение от ИИ, но задняя часть его машины ужасна, просто отвратительна. У всех фар очень плохая форма... Поэтому дизайнер все равно должен обладать высоким уровнем мастерства, чтобы довести до ума то, что сгенерировала нейросеть. Это один аспект использования ИИ в нашей работе для получения так называемой ранней идеи.

А еще мы пользуемся нейросетью для получения «финальной убедительности концепта». То есть я могу сделать набросок, отдать его ИИ, и он за пять минут создаст 3D-цифровую модель автомобиля и отправит ее инженерной команде. Которая загрузит ее в свои системы и скажет: «Поднимите немного багажник, потому что невозможно разместить, например, петли».

Только вдумайтесь: за полчаса мы можем сделать то, на что раньше уходило три-четыре месяца. Честно говоря, удивительно, какие безграничные возможности открыли для нас технологии искусственного интеллекта. Но, не скрою, меня беспокоят вопросы от дизайнеров: «Зачем я учился в университете? Могу ли я сделать лучше, чем ИИ?». И это другая, не самая приятная сторона медали...