Искусственный интеллект или художник: кто на самом деле рисует автомобили Hongqi

— Господин Тейлор, ваше появление в команде Hongqi, думается, продиктовано желанием бренда создать такой же монументальный продукт, как Rolls-Royce. И, замечу, что Hongqi все чаще называют китайским «Роллс-Ройсом». Не уверен, конечно, что именно такой эффект от сотрудничества ожидали в Поднебесной. В связи с этим вопрос: где заканчивается цитирование вашего собственного, «тейлоровского», почерка и начинается рождение уникального «лица Китая», которое не требует сравнений с Западом?
— Сравнение Hongqi с Rolls-Royce я считаю абсолютно нормальным, ведь с точки зрения элегантности эти два премиальных продукта действительно схожи. Но у нас нет стремления делать китайскую копию английского авто. Мы, безусловно, стремимся к самобытности, хотим, чтобы Hongqi был уникален сам по себе.
Например, когда наша команда дизайнеров создавала Rolls-Royce, мы играли деревом и натуральной кожей — эти материалы всегда дорого смотрятся в интерьере люксового автомобиля. Но, например, в КНР сейчас есть синтетические материалы, которые настолько хороши, что их невозможно отличить от натуральных, а стоят они существенно дешевле, что позволяет сделать цену на автомобиль, при сохранении роскоши в отделке, более привлекательной в сравнении с Европой.
Кроме того, создавая интерьеры для машин «Красного знамени», мы ищем материалы, подчеркивающие аутентичность транспортного средства и его связь со страной происхождения: например, китайский шелк...
Если же вернуться к сути вашего вопроса — где заканчивается мой почерк и появляется самобытность в дизайне Hongqi — то здесь дать ответ сложно, ведь в представлении большинства людей люксовые вещи довольно схожи между собой в рамках одного сегмента, а если спросить тех, кто пользуется такими предметами, они сразу видят отличие и не сравнивают один бренд с другим.
— И раз уж мы коснулись понятия бренд... Hongqi — это не ширпотреб для массовой аудитории (особенно, если мы говорим о люксовой линейке марки Golden Sunflower), а продукт для состоятельных господ, которые как никто ценят долгую историю бренда и подчеркивание преемственности поколений в том числе и в дизайне. Несмотря на то, что «Красное знамя» — старейший автобренд Китая, в дизайне современных его моделей очевидной связи с предшественниками не улавливается...
— Дизайн и бренд очень сильно связаны друг с другом — это чистая правда. И двигаясь вперед, всегда нужно помнить, что дизайн автомобиля должен не только соответствовать духу сегодняшнего времени, но при этом обязан сохранить узнаваемость. И я вам скажу так: Hongqi — это единственный китайский бренд, у которого есть наследие, поэтому я и перешел сюда из Rolls-Royce.
Лимузин ручной сборки Hongqi L5, на котором ездил Председатель Мао, обладал и обладает высоким уровнем элегантности, и даже в современном его исполнении чувствуется взаимосвязь поколений. Это автомобиль-икона, который и сейчас возит первых лиц государства. Но вместе с тем для меня как для дизайнера работа над обновлением L5 было чистым полем для творчества: новые формы и новые решения для интерьеров и поверхностей, современные технологии и материалы... В этом плане, кстати сказать, Rolls-Royce более консервативен.
— Ну вот об этом и речь: респектабельная публика весьма и весьма консервативна. Им не нужна экокожа, которая неотличима от настоящей, как и пластик, один в один имитирующий древесину ценных пород. Им не нужна подделка под роскошь, разве нет?
Вы абсолютно правы, но я говорю о другом. Ведь мы не делаем китайскую подделку европейского продукта, в котором заменяем дорогую кожу на дешевый кожзам, который выглядит хорошо только на фотографиях, а при реальном контакте понимаешь, что это низкопробный суррогат. Мы создаем свой собственный продукт с использованием премиальных современных материалов, которые по своим эксплуатационным свойствам даже превосходят натуральные и выглядят лучше.
— Li Auto, Zeekr, Xiaomi и другие автомобильные бренды Поднебесной выпускают по модели в месяц с фантастическим дизайном. Чем Hongqi, как старейший бренд с государственным, образно говоря, бэкграундом, может ответить молодым и дерзким стартапам визуально? Есть ли у вас мандат на авангард или ваша сила именно в сохранении консервативного, но безупречного статуса «первого лица»?
— Да, реальность такова, что Китай сейчас задает эталон скорости в выпуске автомобилей. При этом сами автостроители все выше поднимают планку по качеству изделий и своих целей достигают в рамках производственного цикла для любого нового автомобиля. Но опасность в том, что период вывода продукта на рынок они используют как одну из зон тестирования.
Иными словами, для них покупатели машин выступают, простите за грубое сравнение, в роли подопытных кроликов, от которых ждут обратную связь о недостатках продукта, чтобы затем довести его до ума. Европейские же производители тратят время на проведение аудита качества, на испытания, внесение изменений в конструкцию и новые проверки. Поэтому прежде чем новая европейская модель авто выйдет на рынок, проходит не один год.
Какой подход более правильный — сказать не возьмусь. Но знаете, силу бренда во все времена оценивали по стабильно высокому качеству, а не по скорости выхода новой модели. И мы в Hongqi уверены, что для нашей целевой аудитории гораздо важнее непревзойденное качество автомобиля, чем ежемесячный вывод на рынок новинок.
— Однако у меня создается такое впечатление, что для современного потребителя — особенно «поднебесного» — важно не столько богатое историческое наследие бренда и его качество, сколько скорость жизни на пике технологий...
— Китайские покупатели автомобилей довольно молодые. И в целом, в мире за последние годы у этой демографической группы стало больше денег, это совершенно точно. Юное поколение, особенно в Китае, любит и ценит технологии, здесь прям-таки настоящее уважение к инновациям в новых продуктах. И даже огрехи в качестве эти люди готовы простить, если продукт технологичен.
Для них считается крутым, если ты можешь персонализировать экран в своем авто (заменить кнопки в меню, поставить на заставку фотографию собаки), синхронизировать смартфон с машиной... Для них технологии — это круто и даже изысканно. Но есть вещи фундаментальные.
И с возрастом приходишь к пониманию, что не так важно, насколько технологична твоя машина, как-то, что она безотказно довозит тебя до работы, ресторана, гольф-клуба; как ты наслаждаешься кожаными сиденьями, удобным рулем, качественной музыкой; какова будет ее остаточная стоимость при продаже через три года, пять-десять лет. Технологии очень быстро устаревают, а качественные и понятные вещи всегда будут в моде.
— Как, например, возвращение моды на физические кнопки в авто?
— О-о-о-о, в вопросе с экранным управлением всеми функциями ТС человечество зашло слишком далеко. Ты садишься в машину холодным утром и ищешь кнопку подогрева сидений. Ищешь ее, ищешь, ищешь... А тебе нужно залезть на два уровня вглубь меню, чтобы просто включить обогрев сиденья. Чистой воды безумие!
Мы в Hongqi это понимаем и всегда стремимся соблюдать баланс между цифровым и аналоговым управлением, ведь это влияет не только на удобство пользования автомобилем, но и на безопасность. Более того, большинству наших клиентов не нравятся огромные экраны как явление.
— Так что: взят курс на возвращение физических кнопок?
— Пока я наблюдаю именно такую тенденцию. Но давайте не будем сбрасывать со счетов технологии искусственного интеллекта, потому что наступит момент, когда ИИ станет настолько хорош, что ты сможешь делать с его помощью почти все. Например, скажешь: «Включи подогрев моего сиденья», и он включит, потому что знает, где я сижу. Сможешь попросить поставить любимую музыку — и нейросеть распознает твой голос, и запустит именно то, что требуется.
И при этом еще напомнит, что у твоей жены сегодня день рождения, и тут же проложит маршрут до магазина, куда тебе нужно заехать за цветами. Да в придачу заявит, что уже отправил в торговую точку заказ, и букет уже собран. Вот такой это будет уровень. Вот к чему все придет. Это частично есть уже и сейчас, но пока работает, скажем так, криво.
— Я вас за язык не тянул, тему искусственного интеллекта вы подняли сами... Чего греха таить, ИИ пачками отправляет дизайнеров на биржу труда. В своей работе вы используете нейросеть и не боитесь ли, что очень скоро она и вас оставит без куска хлеба?
Если бы вы спросили меня об этом два года назад, я бы сказал: «О, ненавижу ИИ, не хочу о нем слышать». Но сейчас правда такова, что мои команды в Мюнхене и Китае — очень активные пользователи нейросети. И в этом нет ничего постыдного. Только представьте: ты загружаешь несколько фотографий, просишь, условно, на Porsche 911 как бы наложить немного Maserati и немного Xiaomi, нажимаешь кнопку и через минуту у тебя перед глазами 50 вариантов машин!
Дизайнеру остается лишь выбрать, какой из этих «набросков» является хорошей отправной точкой. У тебя есть отличное решение от ИИ, но задняя часть его машины ужасна, просто отвратительна. У всех фар очень плохая форма... Поэтому дизайнер все равно должен обладать высоким уровнем мастерства, чтобы довести до ума то, что сгенерировала нейросеть. Это один аспект использования ИИ в нашей работе для получения так называемой ранней идеи.
А еще мы пользуемся нейросетью для получения «финальной убедительности концепта». То есть я могу сделать набросок, отдать его ИИ, и он за пять минут создаст 3D-цифровую модель автомобиля и отправит ее инженерной команде. Которая загрузит ее в свои системы и скажет: «Поднимите немного багажник, потому что невозможно разместить, например, петли».
Только вдумайтесь: за полчаса мы можем сделать то, на что раньше уходило три-четыре месяца. Честно говоря, удивительно, какие безграничные возможности открыли для нас технологии искусственного интеллекта. Но, не скрою, меня беспокоят вопросы от дизайнеров: «Зачем я учился в университете? Могу ли я сделать лучше, чем ИИ?». И это другая, не самая приятная сторона медали...