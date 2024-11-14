Букет невесты: «матримониальный» тест-драйв седана Hongqi H9

Вы, конечно, отлично знаете, что больше всего на свете любят и чего хотят женщины? Про бриллианты — понятно. Хотя, скажу я вам, прекрасные сверкающие камушки — совсем для нас не главное. Ну то есть главное, но не совсем. А вот про «мужа хорошего, да детишек побольше» — самое то, с этой традиционной «пожелалкой» наших бабушек и мам девицам на выданье я согласная полностью. Потом, если помните, к этому присловью добавились «домик в Польше и два красных Porsche», что тоже неплохо. Только где по нынешним-то временам найти пристойного жениха, где та Польша и тот «Порше»? Мне, правда, свезло: рыцарь явился. И увез меня под венец. Не на белой, правда, «лошади», а на буланой, да и вместо Варшавы я увидела Суздаль. Где под радостное «ржание» неведомого мне до сей поры «коня» Hongqi H9 и случилось таинство брака. Но обо всем по порядку...

Ну то есть как — по порядку? Моя первая встреча с суженым, знакомство, конфеты-букеты и прочая любовная лирика вам и неинтересны, и слишком это все личное. Как, впрочем, и судорожный выбор свадебного платья, чулок-подвязок, хрустальных туфелек. Но моей очаровательной головке во всей этой чисто женской суете не давали покоя и другие вопросы.

Как в чужом городе найти хорошего стилиста, где мы там остановимся (мечталось, конечно, о номере для новобрачных минимум в четырех звездах) и, наконец, на чем туда добираться? Подержанные немцы-корейцы из нашего уже почти семейного автопарка не подходили априори. Разная автокрутизна из каршеринга, в виду совсем не божеских прайсов, тоже, как и бизнес-такси.

Будущий супруг, пользуясь своими связями, мог бы позаимствовать «тачку» у российского офиса какого-нибудь Mercedes-Benz, BMW или, на худой конец, Audi, но, повторю, где нынче все эти «порше»? В общем, благополучно решив остальные проблемы, тут я приуныла. Красоты в столь важный для любой девушки день хотелось во всем. И — вот есть все-таки Бог — она явилась. В виде совершенно неизвестной мне до того дня «поднебесной» марки Hongqi. И вот честно скажу: первый раз увидев ее огромный седан H9, звезда была в шоке!

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В хорошем смысле. Я, конечно, небольшой знаток автомобилей, но уж Rolls-Royce от «Жигулей» как-нибудь отличу. Так вот когда «мой» вызвал меня на секундочку из офиса посмотреть, на чем будет «увозить невесту», я прям обомлела: английская роскошь во всей красе! И даже совсем не расстроилась, узнав, что роскошь-то роскошью, но по-китайски.

Автомобиль реально выглядит очень круто, но без лишнего пафоса. Вот абсолютно ничего лишнего: формы благородные, выверенные и я бы даже сказала — классические. Он аристократично-элегантен и при этом смотрится очень солидно. Причем настолько, что на дороге ему беспрекословно освобождают путь задолго до того, как упираешься бампером в «корму» впереди идущего авто. И еще ему очень подходит двухцветный — пегий, если уж я вспомнила о лошадях — окрас.

И именно в светло-золотистой гамме: невероятная красота. На мой женский взгляд, этот колер прекрасно подходит не только для романтических путешествий, но и для перемещения в пространстве какого-нибудь большого начальника или бизнесмена. А что, ездила же Ее Величество королева Елизавета II на официальные встречи-мероприятия на темно-бордовом Bentley, и ничего.

Правда, имевшийся в ее гараже Rolls-Royce Phantom, на котором она приезжала на бракосочетание своего внука с Кейт Мидлтон, был, чему я несказанно удивилась, наблюдая трансляцию церемонии, черного цвета, но тут покойница явно чего-то не учла, прости Господи. Но что-то я отвлеклась...

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Так вот не знаю, чем там баловали британскую государыню салоны ее транспортных средств, но лично меня «внутренний мир» Hongqi H9 очень порадовал, если не сказать — восхитил. Отличная натуральная кожа наппа в тон кузову с качественной прострочкой; вставочки уж не знаю из какого дерева, но явно не березовые; удобные подголовники с очаровательными подушечками и создающая настроение веселенькая такая фиолетовая подсветочка. Ну очень мило, удобно, комфортно.

Места же столько, что мои стройные ножки, обутые в туфельки с высоким каблуком, уместились тут без малейшего дискомфорта, даже если бы были еще длиннее (хотя, как утверждает спутник моей жизни, длиннее и некуда). Посадка удобная, даже если ты одета в довольно пышный свадебный наряд, а он — в строгий костюм, где брюки со стрелочкой. В этот раз, увы, обошлось без смокинга, но это я к тому, что ни его, ни ее платье не помнется.

Ну и если добавить сюда отменно настроенную климатическую систему, встроенного персонального «массажиста», вентиляцию и подогрев сидений, которыми я управляла с помощью кнопочек в центральном подлокотнике, огромную «панораму» в крыше, то вы, конечно, поймете, что мой свадебный вояж удался.

Очень надеюсь, что сложится и семейная жизнь, хотя первая мини-ссора, точнее — ссорочка, случилась именно по вине этого премиального «китайца». Нет, не из-за того, что я в него влюбилась, а просто потому, что уже в статусе жены захотела им поуправлять (да-да, это именно из серии «кто в доме главный»).

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Дело в том, что молодой высказался в том смысле, что такую здоровую (больше пяти метров), да к тому же и заднеприводную машину я после своего компактного корейского кроссовера просто не потяну. Забыл, похоже, в свадебном угаре и про «горящую избу», и про «коня на скаку».

Одним словом, триста километров я взяла. На ура, причем. И, честно говоря, так и не поняла, где в этом автомобиле приятнее всего находиться: сзади или в водительском кресле. Настройки «девятки» настолько удачны и выверены, что «съедают» и действительно немаленькие габариты машины, и ее моноприводность (так, кажется, говорят профессионалы?).

Рулится Hongqi H9 одинаково просто и на высоких скоростях, и на сверхнизких (в городских, например, заторах); и на прямых, как стрела, участках платных магистралей и в сомнительных поворотах местных направлений. Да и с маневрированием в узких пространствах (с чем, чего уж греха таить, у многих моих сестричек по «баранке» возникают проблемки), никаких сложностей я не испытала.

Да и в случае чего — тормоза в помощь: они у этого седана в полном порядке. Педаль адекватно реагируют на прикладываемое усилие, замедляя машину именно так, как хочется. А когда тормозишь «в пол», опять вспоминаешь про «коня на ходу» — останавливается автомобиль мгновенно.

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А уж про табун в 245 голов под капотом и 380 Нм (точные цифры мне, уж извините, милый подсказал) вообще молчу. И поскольку я очень ценю динамичную, скажем так, езду, то, пользуясь случаем, в режиме «Спорт» оторвалась не по-детски, совсем как в юности в ночных клубах. Тем более, что почти полное отсутствие камер на М12 дает возможность пошалить, что я в определенных ситуациях (в тех, где скорость наоборот — не нужна) люблю не меньше.

Правда, как показалось, с низких «стартов» — 50-60 км/ч — «Хончи» резко брать не хочет, делая это не очень уверенно и даже долго. Но зато потом — просто красавчик, жеребец! И хотя про рулежку я уже говорила, но повторю: даже на предельно разрешенных скоростях любой маневр выполняется очень легко, а связь «я-машина-дорога» крепка, как мои брачные узы.

Немного мне, конечно, не понравилось, как этот премиальный автомобиль переваривает плохо приготовленный асфальт. Вот если по хорошему шоссе ты летишь, как по маслу, не чувствуя и не слыша мелких изъянов полотна, то съезжая на второстепенные дороги, где-то ухаб, то выбоина, немного, хотя и не смертельно, потряхивает. Хотя (как мне, опять же, объяснил благоверный) в этом могут быть виноваты большие колеса в низкопрофильных шинах, чтобы это ни значило...

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Ну да и Бог с ними, ведь, в общем и целом, этот четырехколесный свидетель нашего счастья его откровенно подчеркнул и украсил. Да настолько, что я, поклонница «паркетников», всерьез задумалась о смене не только гражданского, но и автомобильного статуса.

Увы, но «девятку» мы вряд ли потянем, да и нет в этом «излишестве» за без малого в восемь миллионов рублей острой семейной необходимости. А вот к Hongqi H5 присмотримся обязательно. Впрочем, это тема уже для другого разговора. Но тем, кому H9 действительно необходим как замена сбежавшим из России «мерсам», «бумерам» и другим «финикам», кидаю букет невесты — ловите!