Флагманский кроссовер Deepal S09 сертифицировали для России

В России завершилась процедура сертификации гибридного флагманского кроссовера Deepal S09. Он появится на отечественном рынке как с пяти-, так и шестиместным салоном.

Как сообщает в своем канале в национальном мессенджере Max паблик «Автопоток», на сегодняшний день вышеупомянутая китайская «девятка» получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), открывающее путь к официальным массовым продажам. Автомобиль маркируется кодовым обозначением D587.

Согласно оформленной документации, за движение у российской модификации S09 предстоит отвечать системе, представляющей собой ансамбль из 143-сильного ДВС объемом 1,5 л и парочки электромоторов. Для последних предусмотрено два варианта исполнения. Предельная мощность при любом раскладе достигает 178 и 314 л.с. А 30-минутная отдача меняется, составляя 27 и 102 л.с. либо 82 и 170 л.с.

Скорее всего, новинка для РФ унаследует габариты машин, продающихся на рынке Поднебесной — 5205х1996х1800 мм при колесной базе 3105 мм. Ожидается, что колесные диски будут не меньше 20 дюймов в диаметре.

