Глава Hongqi рассказал о новинках для России, запланированных на 2026 и 2027

Премиальный бренд Hongqi готовит для нашего рынка сразу несколько новинок, включая гибридный кроссовер, установивший рекорд. О ближайших планах компании рассказал исполнительный директор марки в России Иван Савельев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В беседе с «Российской газетой» топ-менеджер сообщил, что до конца текущего года дилеры получат серьезно обновленный седан H5. Это одна из самых востребованных моделей в линейке, и масштаб перемен потребует проведения отдельной сертификации. Силовой агрегат, коробка передач и кузов останутся прежними, однако интерьер и внешность автомобиля изменятся полностью. Процесс оформления документов уже запущен, так что дебют состоится строго по графику.

На 2027 год запланированы еще три новинки. Две из них представляют собой обновленные версии кроссоверов HS3 и HS5. Третья модель, по словам г-на Савельева, окажется особенно «интересной».

Речь идет о совершенно новом автомобиле с индексом HS6 PHEV, оснащенном гибридной силовой установкой. SUV уже запущен в серийное производство в Китае, и в следующем году его планируют сертифицировать для российского рынка. Главной особенностью HS6 PHEV представитель компании назвал попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Кроссоверу принадлежит мировой рекорд по максимальному пробегу на полностью заправленном баке и заряженной батарее.

В Санкт-Петербурге же Hongqi демонстрирует люксовую модель Guoya, открывающую для бренда сегмент ультрадорогих автомобилей. О ней портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал здесь.