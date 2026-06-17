В России открыли прием предзаказов на только что дебютировавший седан Senat 900

Представительский седан Senat 900 еще не добрался до шоурумов дилерских центров, однако прием предварительных заявок на модель уже открыт. Партнерская сеть для продаж и обслуживания находится на финишной прямой формирования.

Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе новой отечественной марки Senat. И уточнили, что заказы на автомобиль уже принимаются, хотя дату начала полноценных продаж компания официально объявит чуть позже. Можно с уверенностью предположить, что рыночный дебют представительского седана состоится уже в ближайшие месяцы.

Премьера новинки, представляющей собой чуть видоизмененный Hongqi H9, состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума в начале июня. За четырехдверку просят от 12 до 12,5 млн рублей в зависимости от выбранной комплектации. Столь солидный ценник объясняется богатым оснащением и интересной технической начинкой.

Так, под капотом располагается трехлитровый бензиновый V6, выдающий 326 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Двигатель агрегатируется с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. В список оборудования входят адаптивная пневматическая подвеска, доводчики дверей, четырехзонный климат-контроль, матричная оптика, система кругового видеообзора и автопарковщик.

Помимо Senat 900, на экономическом форуме также показали прототип удлиненного «девятисотого», то есть Senat 1000. Его серийное производство стартует до конца 2027 года. Кроме того, анонсировано пополнение линейки кроссовером, о котором портал «АвтоВзгляд» более подробно рассказывал тут.

Добавим, что производство автомобилей новой отечественной марки Senat налажено на бывшем заводе Toyota в Шушарах, Санкт-Петербург.