Рассекречен третий автомобиль российской марки Senat

В обозримой перспективе модельный ряд новоиспеченной отечественной марки Senat должен пополниться кроссовером, созданным специально для российского рынка. SUV составит компанию полноразмерному седану 900 и его удлиненной версии с индексом 1000.

Пока премиальный бренд представил лишь две модели: предсерийную и прототип

Как сообщает «Российская газета», об этом в кулуарах Петербургского международного форума (ПМЭФ-2026) рассказал генеральный директор компании Senat Андрей Панков. Никаких технических подробностей о перспективном SUV он не раскрыл, однако отметил, что модель разработают «на этой платформе» — очевидно, имелась в виду «тележка» седана 900.

Четырехдверный «девятисотый» и родственный прототип с индексом 1000, который будет отличаться как минимум удлиненной колесной базой, презентовали широкой публике на ПМЭФе. Обе модели, чьим донором послужил китайский Hongqi H9, получат V-образную трехлитровую бензиновую «шестерку», выдающую 326 л.с. Переключение передач доверят классической 8-диапазонной автоматической коробке. Будет доступен полный привод.

Экстерьер дебютировавших седанов выдержан в стиле автомобилей материнского бренда Aurus. Подразумевается соответствующая радиаторная решетка, украшенная хромированными ламелями. Производство «девятисотого» налажено на бывшей площадке Toyota в Шушарах, расположенных под Санкт-Петербургом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности седана Senat 900.