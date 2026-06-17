Для России анонсировали новую версию пикапа GWM Poer

До отечественного рынка скоро доберется рамный пикап GWM Poer, оснащенный 6-скоростной механической коробкой передач. Ее подружили как с бензиновым, так и с дизельным мотором. Намеком на присутствие «ручки» стал обновленный дизайн экстерьера.

Он появится у нас с «механикой»

Новинка в комплектации «Комфорт» обойдется россиянам в 3 449 000 рублей независимо от типа силового агрегата. Продажи должны стартовать уже в конце июня.

Трехпедальный GWM Poer отличается от предшественника измененным рисунком радиаторной решетки и крупной серебристой эмблемой. Прилагается LED-оптика и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, противотуманки и защитная накладка на передний бампер. Задний борт получил выштамповку с названием бренда.

«Механика» рассчитана на более интенсивные поездки и высокие нагрузки. С 218-сильным бензиновым наддувным двигателем объемом 2,0 л и «шестиступкой» в смешанном цикле расходуется 10,3 л на сотню километров пробега. При наличии двухлитрового 163-сильного двухлитрового турбодизеля показатели падают до 7,6 л. Прилагается подключаемый полный привод с «понижайкой» и блокировкой заднего межколесного дифференциала.

Салон с 3,5-дюймовой аналоговой «приборкой» и 12,3-дюймовым центральным тачскрином отделан экокожей. Предусмотрены климат- и круиз-контроль, мотор запускается кнопкой. Картину дополняют задняя камера, зимний пакет и фронтальные подушки безопасности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл все плюсы и минусы GWM Poer с «автоматом» в своем тест-драйве.