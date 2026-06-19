В России открыли продажи флагманского кроссовера GAC S9

Китайский концерн GAC официально открыл продажи гибридного кроссовера S9 на российском рынке. К нам пожаловал полноразмерный флагман с премиальным салоном, электрическим полным приводом и запасом хода более 1000 км. Новинка подходит и для повседневных поездок, и для долгих путешествий.

GAC S9 доступен россиянам в одной комплектации под названием SX Premium. Начальная цена с учетом скидок составляет 6 499 000 рублей. За движение отвечает последовательная силовая установка. В нее входит 1,5-литровый ДВС с парой электродвигателей, совместно выдающих 340 л.с. Первую «сотню» SUV набирает за 7,2 секунды.

Прилагается батарея емкостью 44,5 кВт∙ч, пробег на электротяге ограничивается двумя сотнями километров. Бонус к управляемости дает адаптивная подвеска с несколькими пресетами. Картину дополняет солидный набор водительских электронных ассистентов ADAS.

Габариты — 5060х1950х1760 мм. Расстояние между осями вытянуто на 2930 мм. Интерьер с атмосферной подсветкой получил отделку из натурального дерева и кожи Nappa. Климат-контроль обслуживает три зоны, гаджеты можно заряжать без проводов. Диагональ приборной доски достигает 10,25 дюйма, а центрального тачскрина — 15,6 дюйма, не будем забывать про 27-дюймовый проекционный дисплей. В «мультимедийку» встроены онлайн-сервисы «Яндекса» и VK.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности оснащения GAC S9.