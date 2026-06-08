Раскрыта комплектация GAC S9 для российского рынка

Россия стала одной из первых стран, где китайский концерн GAC решил продавать свежий флагманский кроссовер S9, оснащенный гибридной силовой установкой и полным приводом. SUV должен появиться в отечественных автосалонах в ближайшем будущем. Точные сроки начала продаж пока не объявлены, а вот оснащение перестало быть загадкой.

Россиянам предложат купить «девятку» в одном-единственном, зато максимальном исполнении SX Premium. Внутри кроссовер может похвастать 27-дюймовым проекционным дисплеем и премиальной «музыкой» с 21 динамиком. Прилагаются 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый центральный тачскрин, в мультимедийный комплекс встроены онлайн-сервисы «Яндекса» и VK. Гаджеты удастся заряжать без проводов, правому заднему пассажиру достался складной столик.

Звукоизолирующее остекление обеспечивает акустический комфорт в салоне с многоцветной подсветкой, отделкой из кожи наппа и натурального дерева. К «фишкам» интерьера относят кресло переднего пассажира с положением «нулевой гравитации» и оттоманкой с электроприводом. Трехзонный климат-конроль предусмотрен для пассажиров первого и второго ряда сидений, они получили встроенную вентиляцию, обогрев и массажер.

За безопасность отвечают девять «эйрбегов» и комплекс «умных» водительских ассистентов ADAS. Электроника умеет самостоятельно парковать автомобиль, удерживать его в полосе, предупреждать водителя о риске столкновений и не только.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл техническую начинку GAC S9 в России. Минимальная цена должна составить 6 499 000 рублей с учетом скидок.