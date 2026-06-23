Автомобиль-трансформер Deepal E07 сертифицировали для России

Компания Deepal, одна из «дочек» китайского концерна Changan, расширит свою линейку в нашей стране автомобилем-трансформером с индексом E07. Его «фишка» заключается в изменяемой конструкции кузова. Сдвижная крышка багажника превращает кроссовер в пикап и наоборот. «Семерку», известную за рубежом как Nevo E07, успешно сертифицировали для российского рынка.

Новинка может быть и кроссовером, и пикапом

Как сообщает канал «Автопоток» в национальном мессенджере «Макс», для Deepal E07 получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Такой документ позволит открыть в России легальные массовые продажи необычной модели. Как минимум поначалу у нас планируют торговать экземплярами китайской сборки.

Трансформер приводит в движение гибридная силовая установка, состоящая из ансамбля классического 1,5-литрового ДВС и электродвигателя или двух. На родине младшие переднеприводные версии получают один, выдающий 343 л.с. В топе с системой 4х4 предусмотрена пара, чья общая мощность составляет 598 л.с.

Запас хода, привязанный к емкости батареи конкретной модификации, лежит в диапазоне от 551 до 1000 км. Энергию восполняет быстрая зарядка, работающая с машинами, построенными на 800-вольтовых архитектурах. Габариты — 5045х1996х1695 мм, колесная база вытянута на 3120 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что для РФ завершилась сертификация флагманского кроссовера Deepal S09.