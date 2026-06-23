В России стал недоступен официальный сайт Chery

Утром 23 июня в России перестал открываться официальный русскоязычный сайт Chery. При попытке перехода на его страницу появлялась надпись о невозможности установки соединения, поскольку ресурс его намеренно отклонял.

Правда, через несколько часов портал все же заработал

Об этом сообщает «Российская газета». По мнению наших коллег, происходящее с доменом www.chery.ru может означать, что китайский автостроитель вот-вот покинет отечественный рынок окончательно и бесповоротно. Впрочем, ближе к обеду официальный сайт марки все же заработал.

Напомним, с недавних пор автогигант последовательно сокращал свое присутствие в России. Например, в начале лета на территории страны прекратились продажи среднеразмерного кроссовера Tiggo 8 Pro Max. Кроме того, из игры вышел субкомпактный Tiggo 4.

Согласно итогам первого квартала 2026 года, россияне приобрели всего 3265 новых автомобилей Chery. Такие цифры говорят, что продажи рухнули в восемь раз или на 87,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Тогда своих владельцев нашли 25757 машин «поднебесной» марки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Сети засветился салон самого большого кроссовера Chery.