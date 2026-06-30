В России стартовали продажи пикапа GWM Poer c «механикой»

Китайский концерн GWM официально открыл в нашей стране продажи рамного пикапа Poer, оснащенного механической коробкой передач. Автомобили из первой партии уже ждут своих владельцев в дилерских центрах Haval City. Новинка оценивается в 3 449 000 рублей.

Ее подружили и с бензиновым мотором, и с дизельным

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», GWM Poer с «механикой» доступен на отечественном рынке в одной-единственной комплектации «Комфорт». Новинка получила оригинальные элементы снаружи и внутри, ее появление призвано повысить универсальность модели. Она предназначена для работы, активного отдыха и путешествий.

Наличие МКПП не отменяет подключаемый полный привод, «понижайку» и блокировку заднего межколесного дифференциала. «Ручка» сочетается с 218-сильным двухлитровым бензиновым мотором и 163-сильным дизелем аналогичного объема. Грузоподъемность достигает 975 кг, максимальная масса буксируемого прицепа с тормозной системой составляет 2250 кг.

Теперь Poer может похвастать радиаторной решеткой с иным рисунком и большой серебристой эмблемой. Предусмотрены LED-оптика и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Хромированных элементов нет, переднему бамперу достались встроенные противотуманки и неокрашенная пластиковую накладку. На заднем борту красуется выштамповка с названием марки.

Центральную консоль в салоне адаптировали под «механику». Рядом с ней находится шайба выбора режимов полного привода и рычаг стояночного тормоза, плюс пара подстаканников. Комбинацию приборов с 3,5-дюмовым ЖК-дисплеем сделали аналоговой.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал список оборудования GWM Poer с механической коробкой передач.