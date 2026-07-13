Стало известно, когда Haval откроет предзаказы на флагманский внедорожник H10

Китайский бренд Haval, официально представленный в России, начнет принимать предзаказы на новый флагман H10 с 18 июля. Пока речь идет только о «поднебесном» рынке, но в будущем дело вполне может дойти расширения линейки в РФ.

Со временем его продажи могут начать в России

«Фишкой» экстерьера считается брутальный дизайн с массивными бамперами. Над ветровым стеклом установлена электроника, помогающая рулить электронике с амбициями автопилота. Боковые подножки снабжены электроприводом. В зависимости от количества мест, которых может быть пять или шесть, габариты «десятки» составляют 5138х2050х1970 мм либо 5299х2050х1970 мм. Но при любом раскладе расстояние между осями достигает 3000 мм.

В состав гибридной системы входят турбодвигатели объемом 1,5 или 2,0 л, играющие роль генераторов. За движение отвечают электромоторы, пиковая отдача силовой установки вылилась в 367 л.с. Предусмотрен полный привод. За счет литий-железо-фосфатной батареи на 42,8 кВт·ч «китаец» должен преодолевать без подзарядки 180 км на чистой электротяге.

Интерьер может похвастать минималистичной передней панелью. Над центральной консолью возвышается главный тачскрин. Физических кнопок, которые так любят российские водители, почти нет.

Полноценные продажи Haval H10 в Китае стартуют до конца текущего года. Модель однозначно будут продавать и за рубежом. Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал больше ее особенностей.