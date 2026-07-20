Tenet продал 100 000 автомобилей в России

Новой отечественной марке Tenet удалось реализовать в нашей стране 100 000 машин. Причем это произошло меньше, чем за год. Статус «юбилейного» автомобиля получил кроссовер T4L.

Бренд появился на рынке в августе прошлого года

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», речь идет о паркетнике огненно-красного цвета в комплектации «Комфорт». По мнению представителей Tenet, достигнутый результат является лучшей оценкой работы автопроизводителя. Он планирует и дальше уделять внимание качеству выпускаемых машин, а также сервису и технологиям.

По словам операционного директора бренда Ильи Перминова, во втором полугодии 2026-го компания сделает основными приоритетами расширение модельной линейки и географии дилерской сети.

Напомним, Tenet T4L доступен в двух комплектациях. За движение отвечает 147-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,5 л. Переключением передач заведует 6-скоростная роботизированная трансмиссия с парой сцеплений мокрого типа. Цены стартуют с отметки 2 259 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл цвета и новые детали оснащения Tenet Plus L4 и L6 в России.