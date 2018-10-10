Как быстро и с гарантией высокого качества починить автомобиль

Для диагностики и ремонта сложных систем и узлов в автомобиле требуется принципиально иной подход к организации сервисного обслуживания. Свои инновационные решения здесь предлагает всемирно известная корпорация Delphi Technologies, компетенции которой в этой области просто-напросто не подлежат сомнениям — компания является поставщиком оригинального оборудования для крупнейших мировых автопроизводителей. Более того, Delphi Technologies — единственный, пожалуй, производитель оригинального оборудования (OEM), уделяющий столь пристальное внимание рынку послепродажного обслуживания автомобилей в целом и автосервисному сегменту в частности.

Решение для диагностики новых форсунок Common Rail

Система впрыска современных автомобилей становится все более совершенной и требует высокопрофессионального подхода к диагностике и процессу ремонта. В помощь профессионалам авторемонтной отрасли, занятых обслуживанием и ремонтом форсунок Common Rail, компания Delphi Technologies выпустила под маркой Hartridge новое диагностическое решение, систему Sabre CRi Expert с запатентованной системой управления замкнутого контура. Система обеспечивает давление до 2700 бар для высокоточного тестирования форсунок Common Rail. Sabre CRi Expert работает не только эффективнее, но и быстрее — каждый этап проверки занимает менее одной минуты.