Как быстро и с гарантией высокого качества починить автомобиль

Прогресс в области двигателестроения идет по пути усложнения систем, повышения их производительности, экономичности и экологичности. Такие же тенденции существуют и в сфере проектирования и производства современных автомобилей: их конструкция усложняется, растет количество электронных систем «на борту», уменьшается свободное подкапотное пространство.
Для диагностики и ремонта сложных систем и узлов в автомобиле требуется принципиально иной подход к организации сервисного обслуживания. Свои инновационные решения здесь предлагает всемирно известная корпорация Delphi Technologies, компетенции которой в этой области просто-напросто не подлежат сомнениям — компания является поставщиком оригинального оборудования для крупнейших мировых автопроизводителей. Более того, Delphi Technologies — единственный, пожалуй, производитель оригинального оборудования (OEM), уделяющий столь пристальное внимание рынку послепродажного обслуживания автомобилей в целом и автосервисному сегменту в частности.
Решение для диагностики новых форсунок Common Rail
Система впрыска современных автомобилей становится все более совершенной и требует высокопрофессионального подхода к диагностике и процессу ремонта. В помощь профессионалам авторемонтной отрасли, занятых обслуживанием и ремонтом форсунок Common Rail, компания Delphi Technologies выпустила под маркой Hartridge новое диагностическое решение, систему Sabre CRi Expert с запатентованной системой управления замкнутого контура. Система обеспечивает давление до 2700 бар для высокоточного тестирования форсунок Common Rail. Sabre CRi Expert работает не только эффективнее, но и быстрее — каждый этап проверки занимает менее одной минуты.
Система проста в использовании, не требует подключения источника сжатого воздуха, воды или электропитания. В основе Sabre CRi Expert программное обеспечение Magmah с дополнительными функциями тестирования форсунок. Среди таких режимов — тест давления впрыска (NOP), минимального управляющего импульса (MDP), системы впрыска I-ART Denso и программирования форсунок всех производителей.
Обслуживание высокоточного впрыска
Применяемость системы непосредственного впрыска топлива (GDi) расширяется. Уже сейчас выбор в пользу этого решения сделали многие автопроизводители, так как оно помогает повысить экологичность машин. По оценкам Delphi Technologies, количество транспортных средств с системой GDi на мировом рынке будет активно расти, а это значит, что авторемонтной отрасли потребуется эффективные и качественные ремонтные решения для работы с такими автомобилями. Delphi Technologies уже сейчас предлагает сервисное решение для системы GDi — топливные насосы и форсунки в качестве оригинального оборудования — а вскоре добавит к ним новейшие диагностические инструменты и программу обучения. Такое комплексное решение позволит механикам получить доступ к максимально широкому спектру возможностей для правильного и своевременного обслуживания системы GDi.
Новые комплекты для ремонта систем рулевого управления
Оперативность — один из критичных моментов в работе авторемонтной станции. Чтобы выполнить ремонт системы рулевого управления автомобиля качественно и в срок, механику требуется комплексное и проверенное решение.
Такое решение уже предлагает Delphi Technologies. Оно включает в себя заменяемый компонент со всеми необходимыми аксессуарами и комплектующими. Возможность применить в обслуживании систем рулевого управления готовый ремонтный набор избавляет механика от необходимости тратить силы и рабочее время на самостоятельный подбор компонентов.
Бюджетная диагностика
Работоспособность современного автомобиля сейчас необходимо отслеживать по 300 параметрам, а к 2020 году количество критериев оценки вырастет до тысячи, — считают в Delphi Technologies. Для того, чтобы профессионалы авторемонтной отрасли могли активно предоставлять услуги по диагностике и ремонту машин, специалисты Delphi Technologies разработали прибор DS-nano.
Этот бюджетный диагностический инструмент обладает рядом наиболее востребованных функций: считывание и стирание неисправностей, перекодировка, активация узлов и компонентов, сброс сигналов от систем автомобиля. А так как DS-nano имеет только диагностический интерфейс VCI и меньшее количество функций, чем другие диагностические приборы от Delphi Technologies, его можно отнести к среднеценовому сегменту. При этом DS-nano поддерживает широкую базу автомобилей, может проводить интеллектуально санирование систем и формировать отчеты.
Благодаря наличию огромного опыта в проектировании и производстве оригинального оборудования, а также тесному сотрудничеству с ведущими мировыми производителями автомобилей, инженеры и разработчики Delphi Technologies не просто создают продукты для ремонта различных систем автомобиля — они фактически решают глобальные задачи отрасли.
Благодаря передовым разработкам компании диагностика и ремонт современного сложного автомобиля становиться простой задачей с гарантировано качественным результатом.