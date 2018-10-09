Какие автомобили опаснее всего покупать на вторичном рынке

Хитрые царапины

Начинать осмотр следует с кузова: это самая сложная в восстановлении деталь автомобиля. Мотор, трансмиссию, салон можно поменять, а вот заменить кузов — очень дорогостоящая задача, которой никто не будет заниматься перед продажей. Все просто: вложенные деньги никогда не вернутся.

Найти в большом городе подержанный автомобиль, который никогда не попадал в аварии, практически невозможно. Поэтому авто без единой царапины — это только что собранная и покрашенная машина. Сколы на капоте, мелкие царапины и следы эксплуатации — это хорошо! Значит, машина не бывала в серьезных передрягах. Замятое крыло или разбитый бампер для опытного автовладельца выглядят куда привлекательнее, чем только что покрашенные детали.

Шины

Отдельный пункт — покрышки. Если вы заметили неравномерный износ — это сигнал к неисправности. Если повезет, дело закончится несколькими тысячами рублей на пункте установки развала-схождения. Если нет — вам предстоит долгий путь «в никуда»: нарушенная геометрия кузова не лечится. Нерадивые продавцы пытаются скрыть такой дефект новым комплектом резины: помните, что вкладывать дополнительные тысячи в автомобиль, который стоит на продажу, по своей воле никто не будет. Увидели новые колеса — делайте правильные выводы.