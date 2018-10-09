Какие автомобили опаснее всего покупать на вторичном рынке

Фото: АвтоВзгляд
Выбрав понравившееся авто в объявлении на очередной интернет-барахолке, можно выезжать на осмотр. Как не ошибиться с покупкой вожделенной машины в финальной стадии? Подробная инструкция от экспертов портала «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

Хитрые царапины

Начинать осмотр следует с кузова: это самая сложная в восстановлении деталь автомобиля. Мотор, трансмиссию, салон можно поменять, а вот заменить кузов — очень дорогостоящая задача, которой никто не будет заниматься перед продажей. Все просто: вложенные деньги никогда не вернутся.

Найти в большом городе подержанный автомобиль, который никогда не попадал в аварии, практически невозможно. Поэтому авто без единой царапины — это только что собранная и покрашенная машина. Сколы на капоте, мелкие царапины и следы эксплуатации — это хорошо! Значит, машина не бывала в серьезных передрягах. Замятое крыло или разбитый бампер для опытного автовладельца выглядят куда привлекательнее, чем только что покрашенные детали.

Шины

Отдельный пункт — покрышки. Если вы заметили неравномерный износ — это сигнал к неисправности. Если повезет, дело закончится несколькими тысячами рублей на пункте установки развала-схождения. Если нет — вам предстоит долгий путь «в никуда»: нарушенная геометрия кузова не лечится. Нерадивые продавцы пытаются скрыть такой дефект новым комплектом резины: помните, что вкладывать дополнительные тысячи в автомобиль, который стоит на продажу, по своей воле никто не будет. Увидели новые колеса — делайте правильные выводы.

Штурвал

Пробег лучше смотреть не на приборной панели — цифры можно легко и, главное, дешево скрутить — а на водительском кресле, руле и педалях. Затертые накладки на «газе» и «тормозе» — лучший индикатор большого пробега. К тому же, их почти никогда не меняют. Если автомобиль оснащен механической коробкой переключения передач, то ее рычаг тоже может рассказать о тяжелой судьбе.

Стоит «пробежаться» и по остеклению. В замененном «лобовом» криминала никакого нет, а вот дверные стекла разного года выпуска — повод задуматься. Статистика беспринципна: такой синдром, говорит о серьезной аварии, в которой побывал автомобиль. Вероятность, что его восстановили качественно — крайне низкая.

На старт! Внимание! Марш!

Теперь можно и завести «железного коня». За время визуального осмотра мотор остыл, так что все скрипы и неприятные звуки вылезут наружу. Не нужно быть профессионалом, чтобы услышать свист и щелчки, которых быть не должно. Кстати, не постесняйтесь открыть капот. Вымытое до блеска моторное отделение — дурной знак. А вот пыль и грязь, но без видимых течей масла — хороший. Это означает, что владельцу нечего скрывать.

Прокатиться на автомобиле Вам, конечно, не дадут, но посадить владельца за руль и проехать несколько сотен метров — святая обязанность каждого покупателя. Тест-драйв мгновенно покажет «усталость» подвески, рывки умирающего «автомата», черный дым поглощающего масло двигателя. Оценить работу аудиосистемы можно и на парковке, поэтому выключаем музыку и прислушиваемся. Поверьте, оно того стоит: каждый сверчок, каждый стук и каждый толчок впоследствии обойдется вам в круглую сумму.

Бумаги

Документы — самый опасный и сложный в диагностике подержанного автомобиля пункт. Кредитная эра породила огромное количество машин с юридическими проблемами, вычислить и решить которые не способны даже автосалоны. Вы не ослышались: покупка авто у дилера не защищает вас от возможного ареста транспортного средства по запросу банка, в котором нерадивый хозяин взял на него кредит, да так и не отдал.

Сверив номера кузова и те, что забиты в СТС и ПТС, нужно внимательно осмотреть паспорт транспортного средства. Сколько было хозяев, как часто они менялись. Но два ключевых пункта: кем выдан и кто были те самые собственники. Таможенная печать говорит о том, что перед вами точно оригинальный паспорт. Когда владелец идет за дубликатом в ГАИ, там будет стоять печать соответствующего органа.

Счастливые и не очень владельцы

Если увидите в списке название страховой компании — бегите, как от огня. Во владение страховщиков попадают машины, которые были застрахованы по КАСКО и списаны по «конструктивной гибели». Потом такой авто продают с аукциона, как металлолом, а дальше его история теряется где-нибудь в глубинке. Юридические лица — тоже не лучший вариант. Вряд ли все транспортные фирмы страны называются «такси».

Если же автомобиль принадлежал частным лицам, был в собственности каждого два-три года, и продается хозяином, чье имя записано в ПТС — договаривайтесь о совместной поездке на сервис. Есть повод подробнее познакомиться с автомобилем.

Выбирая автомобиль для себя, нужно запастись терпением. Бросаться на первую понравившуюся машину — опасный промах новичка.

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9 октября 2018
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