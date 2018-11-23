Как по снегу: насколько опасна опавшая листва на дороге

Специалисты Ford уже множество раз изучали снежное покрытие и все его свойства, которые могут хоть как-то влиять на движение автомобиля. А вот особенности «лиственного покрытия» дороги в смысле безопсности движения пока не рассматривали. Чтобы исправить недочет, команда экспертов привезла пару грузовиков опавших листьев на испытательный трек в Бельгии.

— Это можно рассматривать как забавный эксперимент, но выводы из него сделаны вполне серьезные, — признался один из инженеров Ford. — Большинство людей знает, что нужно снизить скорость и быть более осторожными при движении по снегу и льду. Но мало кто относится с таким же почтением к дорогам, покрытым листьями, а ведь они могут быть такими же скользкими…

Чтобы понять, насколько подобная дорога обманчива, был использован специальный прибор, измеряющий коэффициент скольжения: устройство нужно прокатить по тестируемой поверхности. Коэффициент измеряется в µ (мю): чем более скользкое покрытие, тем меньше мю. Оказалось, что самые низкие показатели доходили до значений в 0,3—0,4, что характерно для заснеженных трасс.