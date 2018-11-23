5 способов неплохо заработать на собственном авто

Набирающий в Европе и Северный Америке тренд на предоставление уникального спального места в самом центре города на три порядка дешевле обычного отеля пока не появился в России. Будьте первым! Найти дешевую или даже бесплатную парковку в центре Москвы не так уж сложно, а вот предоставить возможность иностранцу переночевать практически у стен Кремля — бесценно!

Гостиница на колесах

Старенький хетчбэк или универсал может приносить до 1000 рублей в день, если грамотно разместить объявления о сдаче его в наем без права управления, а доработки будут заключаться в покупке надувного матраса и нескольких комплектов постельного белья. Есть шанс построить целое предприятие, ведь самый дешевый иностранный универсал, оборудованный кондиционером обойдется всего в 70 000 рублей!

Рекламный щит

Не хотите заниматься «гостиничным бизнесом» — займитесь рекламным! За размещение «билборда» на заднем стекле платят полторы-две тысячи рублей в месяц, а полная обклейка автомобиля может принести владельцу до 7500 рублей ежемесячно при выполнении определенных условий: автомобиль должен быть не старше определенного возраста и проезжать в сутки не менее 20 км. Да так можно и кредит выплатить!