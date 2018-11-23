5 способов неплохо заработать на собственном авто

Личный автомобиль, вечный источник трат, давно перестал быть роскошью, но в смутное время, когда доход не поспевает за расходом, многие автовладельцы все чаще обращают внимание на бесплатно припаркованных машинах каршеринга. А может действительно продать свой автомобиль. Зачем он в городе? Но прежде чем «железный конь» отправится на сайт бесплатных объявлений, подумайте о том, что каждый автомобиль может принести своему владельцу не только хлопоты и расходы, но и вполне осязаемые дивиденды. Да, сдавать его в такси не выгодно, «таксовать» самому — небезопасно, но есть куда более доступные способы заработать с помощью своего авто. Несколько вариантов такого пополнения бюджета — в материале на портала «АвтоВзгляд».
Набирающий в Европе и Северный Америке тренд на предоставление уникального спального места в самом центре города на три порядка дешевле обычного отеля пока не появился в России. Будьте первым! Найти дешевую или даже бесплатную парковку в центре Москвы не так уж сложно, а вот предоставить возможность иностранцу переночевать практически у стен Кремля — бесценно!
Гостиница на колесах
Старенький хетчбэк или универсал может приносить до 1000 рублей в день, если грамотно разместить объявления о сдаче его в наем без права управления, а доработки будут заключаться в покупке надувного матраса и нескольких комплектов постельного белья. Есть шанс построить целое предприятие, ведь самый дешевый иностранный универсал, оборудованный кондиционером обойдется всего в 70 000 рублей!
Рекламный щит
Не хотите заниматься «гостиничным бизнесом» — займитесь рекламным! За размещение «билборда» на заднем стекле платят полторы-две тысячи рублей в месяц, а полная обклейка автомобиля может принести владельцу до 7500 рублей ежемесячно при выполнении определенных условий: автомобиль должен быть не старше определенного возраста и проезжать в сутки не менее 20 км. Да так можно и кредит выплатить!
Вкусив рекламных бюджетов, можно двинуться дальше: устанавливайте на крышу дуги и размещайте там транспорант или световое табло — рекламные агентства готовы заплатить и за такую услугу!
Автопослание
Ваш автомобиль не проходит под требования рекламных агентств, а задние сиденья не раскладываются в ровный пол? Не беда! Займитесь инновационным бизнесом автопосланий! Признания в любви и требования по алиментам, предложения руки и сердца и просто любой «крик души» — ваш автомобиль способен стать настоящим транспорантом, даже если он не на ходу!
Для превращения металлолома в бизнес-актив потребуется только специальный маркер: текст заказного письма можно наносить на крышу!.Такое предприятие будет приносить не более 500 рублей в день, но ведь ваш «Жигуль», который уже третий год требует ремонта, получает шанс вновь стать автомобилем!
Парковочное место, а особенно официальное и бесплатное, стоит в центре Москвы немалых денег. Ставить на него заборы официально запрещено, но ведь в законе ни слова не сказано про «запирание» желанного «пятачка» малоэстетичным, но действенным методом: старым автомобилем. У вас такой имеется и стоит без дела? Предлагаем бесплатный и действенный бизнес-план под начальным названием «Парковочный страж».
Абонемент на обслуживание может стоить и 10 000, и 20 000 рублей в месяц, а от вас требуется лишь вовремя отгонять и пригонять колымагу, открывая арендатору желанный кусок асфальта, который экономит так много нервных клеток. Грамотная стратегия и регулярные инвестиции в проект приведут если не списки Forbes, то в безбедное «завтра».
Гроза соседей
Самый экстремальный и опасный, но в тоже время прибыльный сегмент рынка: борьба с зарвавшимися соседями. Купил сверло и тестирует его после работы? Паркуется как хочет? Поет в караоке по ночам и предпочитает Стаса Михайлова? Значит, достоин наказания!
Ничто так не портит день, как запертый кем-то автомобиль. Такая ситуация грозит штрафом за опоздание на работу, ревущими детьми, которые не успели на уроки, гневом жены и множеством других проблем. Чтобы у человека не возникло недопонимания, на ржавой «классике», элегантно, но наглухо заблокировавшей выезд, должно быть подробное и вежливое послание.
Если не помогло с первой попытки — поможет со второй! Купленный за 20 000 автомобиль при должном старании «отобьет» инвестиции всего за месяц, а потом начнет приносить чистую прибыль — можно открывать ИП.
…Безусловно, многое из описанного выше — шутка, ведь сегодня пятница. Но, как известно, в каждой шутке — только доля шутки. Так что не спешите расставаться со своим старым автомобилем: любой актив, в каком бы плачевном состоянии он не находился, способен приносить прибыль. Была бы выдумка да смекалка. А в отсутствии этих качеств нашего человека никак не упрекнуть.