Почему миллионы россиян покупают транспондеры для проезда по платным дорогам

Только в этом году российские автомобилисты приобрели около 300 000 транспондеров, сообщает заместитель одного из руководителей компании «Автодор» Юрий Байрамов.

Такое радиоустройство позволяет без остановки проезжать через пункты оплаты и экономить не только время, но и средства, так как зачастую тариф отличается от оплаты наличными.

Аналитики утверждают, что трафик на платных автодорогах последний год растет исключительно благодаря проезду по транспондеру T-Pass. За прошедшие пару лет их стали применять в два раза больше. Причем водители грузовиков используют такой способ оплаты в среднем в 80% случаев, а на некоторых дорогах и в 90%.

Отмечается также, что кроме «Автодора» существуют и другие операторы, обслуживающие транспондеры, которыми владеют около 3,5% автомобилистов.

По прогнозам, в этом году доля проездов по бесконтактной системе оплаты дотянет до 45%. Уже в октябре на платных дорогах, которым более двух лет, объем автомобилей с транспондерами увеличился до 50%, а на трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург» — до 59%. Неужели автовладельцы приняли условия игры? А если это так, то в скором времени едва ли не все автомагистрали страны станут платными. Подробнее об этом можно прочитать здесь.