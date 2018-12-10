Чем отличаются короткая и длинная прерывистые линии разметки

Приложение №2 Правил дорожного движения вполне доходчиво разъясняет, в каких случаях применяется тот или иной тип прерывистой разметки. Но кто же нынче заглядывает в свод автомобильных законов без крайней надобности? Тем, кто не открывал ПДД со времен автошколы, портал «АвтоВзгляд» напомнит о том, какие сегодня существуют прерывистые линии, и что о них важно знать.

Чаще других на российских дорогах встречается прерывистая разметка 1.5, призванная разделять противоположные транспортные потоки при двух или трех полосах движения, а также обозначать границы при наличии двух и более рядов в одном направлении. Пересекать ее для обгона или опережения (не по обочине, разумеется) не возбраняется. Правда, только в том случае, если отсутствуют запрещающие знаки.