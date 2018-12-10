Чем отличаются короткая и длинная прерывистые линии разметки

На сегодняшний день в России используется несколько разновидностей прерывистых линий дорожной разметки: с короткими штрихами и длинными, широкими и узкими, белыми и желтыми. Но чем они друг от друга принципиально отличаются, знают далеко не все водители.
Приложение №2 Правил дорожного движения вполне доходчиво разъясняет, в каких случаях применяется тот или иной тип прерывистой разметки. Но кто же нынче заглядывает в свод автомобильных законов без крайней надобности? Тем, кто не открывал ПДД со времен автошколы, портал «АвтоВзгляд» напомнит о том, какие сегодня существуют прерывистые линии, и что о них важно знать.
Чаще других на российских дорогах встречается прерывистая разметка 1.5, призванная разделять противоположные транспортные потоки при двух или трех полосах движения, а также обозначать границы при наличии двух и более рядов в одном направлении. Пересекать ее для обгона или опережения (не по обочине, разумеется) не возбраняется. Правда, только в том случае, если отсутствуют запрещающие знаки.
Разметка 1.6 — прерывистая линия, у которой длина штрихов в три раза превышает пробелы — предупреждает шофера о приближении к сплошной (1.1 или 1.11). Приметив ее, имеет смысл отложить обгон или перестроение до лучших времен или же, напротив, сделать это сиюсекундно. Ведь есть риск, что, скажем, выехав на «встречку», вы вернетесь в свой ряд уже через сплошную — а это солидный штраф и в некоторых случаях даже лишение «прав».
Третья разновидность прерывистой линии, которая также нередко встречается на дорогах — разметка 1.7 с короткими штрихами и равными им промежутками. Ее задача — направлять водителей на сложных перекрестках, где можно ненароком «зарулить» на полосу для встречного потока. Разрешается ли ее пересекать? Конечно! Если вам, например, нужно продолжить движение в прямом направлении.
Помимо прочих вариаций прерывистых линий, в Правилах дорожного движения есть разметка 1.8, более известная, как широкая прерывистая. Ее можно обнаружить на проезжей части, где предусмотрена отдельная полоса для разгона или торможения. Чем эта разновидность отличается, скажем, от 1.5 — обычной прерывистой? Да ничем, формой если только.
Что такое реверсивное движение, и какая при этом используется разметка (1.9), полагаем, все и так помнят, а потому ее мы пропустим.
Другой прерывистой линии — последней в нашем списке — присвоен в приложении к ПДД номер 1.10. Она представляет собой по сути все ту же 1.5, но желтого цвета. В отличие от других типов «рваной» разметки, этот никак не связан с направлениями потоков, обгонами или перестроениями. Такую прерывистую наносят у края проезжей части или по верху бордюра, где запрещена стоянка. Может применяться как самостоятельно, так и в сочетании со знаком 3.28.