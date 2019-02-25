Кроссоверы Chery Tiggo получат новый двигатель

Если верить результатам тестов, то агрегат очень экономичен: расход топлива не превышает 6.3 л на 100 км. Планируется, что линейка двигателей TGDI в скором времени будет включать в себя модели 1.2 TGDI, 1.5 TGDI и 2.0 TGDI.

Любопытно, что ряд технических решений, примененных в новинке, привели к существенному — до 90% — снижению выброса вредных веществ. По этому показателю 1.6 TGDI стал первым двигателем в Китае с экологическим стандартом «China 6», параметры которого полностью совпадают с экологическим классом «Евро 6».