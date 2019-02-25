Кроссоверы Chery Tiggo получат новый двигатель

Максимальная мощность мотора — 190 л. с. при 5500 об/мин, максимальный крутящий момент — 275 Нм, что соответствую 3-литровому 6-цилиндровому атмосферному двигателю. По удельным показателям — 87.61 кВт/л и 172 Нм/л — двигатель приближается к лучшим мировым образцам.
Новейший двигатель собственной разработки китайской Chery встал на конвейер: им будут вооружать и довольно популярную в нашей стране линейку кроссоверов Tiggo. Силовой агрегат 1.6 TGDI серии Acteco — рядная 16-клапанная «четверка» с двумя распределительными валами и двойной системой изменения фаз газораспределения. Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава под давлением, что позволило уменьшить вес агрегата на 30 кг.
Если верить результатам тестов, то агрегат очень экономичен: расход топлива не превышает 6.3 л на 100 км. Планируется, что линейка двигателей TGDI в скором времени будет включать в себя модели 1.2 TGDI, 1.5 TGDI и 2.0 TGDI.
Любопытно, что ряд технических решений, примененных в новинке, привели к существенному — до 90% — снижению выброса вредных веществ. По этому показателю 1.6 TGDI стал первым двигателем в Китае с экологическим стандартом «China 6», параметры которого полностью совпадают с экологическим классом «Евро 6».
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