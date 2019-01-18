Стало известно, когда в Россию приедет кроссовер Chery Tiggo 7

В основу Chery Tiggo 7 легла модульная платформа T1X, разработанная с применением технологий Jaguar Land Rover. А внешность кроссовер унаследовал от концепткара TX. Только последний был представлен на автосалоне в Пекине аж в 2012 году.

Над созданием автомобиля работала международная команда инженеров, а также художники под руководством небезызвестного Джеймса Хоупа. До того, как перейти в Chery, канадец работал на такие бренды, как Ford, Daimler, Chrysler и General Motors.

О российских спецификациях и комплектациях автопроизводитель из Поднебесной пока умалчивает. Полностью техническая информация будет рассекречена на официальной презентации Tiggo 7, намеченной на эту весну. По собственным данным портала «АвтоВзгляд», «паркетник» оснастят 122-сильным мотором объемом 2 л. Не стоит исключать, что новый флагман марки получит и турбодвигатель с отдачей в 152 «лошади».