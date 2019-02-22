Почему нельзя покрывать кузов автомобиля защитной пленкой

Мода на бронирование различных элементов автомобиля — лобового стекла, капота, переднего бампера и крыльев — возникла относительно недавно, но быстро набрала обороты. Хочется ведь как можно дольше сохранить внешний вид авто в первозданном виде! Но у этого простого и, казалось бы, гениального решения есть обратная сторона.
Ефим Розкин

У каждого российского водителя есть масса поводов задуматься о нанесении винила, жидкой резины и прочих защитных пленок на свой автомобиль. На трассе нас испокон веков ожидают «колонии летающих камней», регулярно собирающие обильную жатву благодаря любителям прохватить по обочине, а в городе — нечаянные травмы на парковках, в лице широко распахнутых дверей и «легких» столкновений, на которые виновные почему-то не спешат обращать внимание.

«Следы городской эксплуатации» превратят новую машину в «уставшего зверя» уже через год регулярного использования. Да и редкие поездки, увы, не спасают: на каждую новую деталь найдется свой «неудачно облокотившийся». Защитный слой прозрачной пленки с такими невзгодами зачастую справляется.

Проблема кроется в механизме нанесения и качестве самого покрытия. Дело в том, что клеить пленку можно только на детали, на которых нет даже малейших повреждений. Крошечный скол, незаметная глазу царапина мгновенно приведет к возникновению ржавчины и дальнейшему разрушения детали: пластиковому бамперу грозит в худшем случае пузырь на пленке, а вот капот или крыло отреагируют ржой на искусственный «парник» за считанные недели.

Второй «круг ада» — это подготовка к оклейке. Машину нужно не просто отмыть, но и обработать специальными составами, прежде чем лепить защиту. Это долгая и кропотливая работа, требующая не только внимания и аккуратности, но и определенных навыков. Детали надо снимать, а после устанавливать обратно.

Ради ускорения процесса и снижения издержек, конторы часто этими обязанностями пренебрегают, методика нарушается. А клиент, вместо улучшения, получает испорченный автомобиль. Решение этого вопроса кроется в цене: высокое качество не может стоить дешево. Но любовь к «экономии на спичках» настолько глубоко засела в крови, что противостоять ей невозможно. И владелец новенького автомобиля везет его к «кустарям». Занавес.

Третий и, возможно, самый важный пункт в списке — качество самой пленки. Отечественный рынок насыщен предложениями, а цена начинается с отметки в 700 рублей за погонный метр! Действительно стоящая пленка стоит в 7 раз дороже — не менее 5 000 рублей за аналогичный «отрез».

И тут от автовладельца требуется не только щедрость, но и контроль: доверяй, но проверяй. Распаковывать могут одни рулоны, а клеить — совсем другие. В результате пленка начнет вспучиваться и деформироваться на солнце, а вечно горячий капот покроется «змеиной кожей», содрать порой которую можно даже с краской. Напомним, кстати, что за покраску капота мастера требует, как за две детали!

​Отдельная «песня» — бронирование лобового стекла. Хорошая пленка держится пару лет и только потом начинает затираться и пузыриться в местах сколов. Дешевый аналог не проживет и полугода, быстро превратившись в мутный, непроглядный слой на самом важном стекле автомобиля.

А это уже небезопасно, ведь суровые климатические условия и долгая зима скоротким световым днем — это про нас. К защите фар относится все вышеописанное с добавлением температурного аспекта — фары имеют свойство нагреваться.

Прежде чем привезти свой автомобиль на «процедуры» по оклейке защитной пленкой, следует внимательно изучить отзывы о поставщике услуги, выбрать качественный пластик, а лучше — купить его самостоятельно. Но главный вопрос остается прежним: стоит ли покрывать автомобиль защитным слоем? И ответ на этот вопрос, как и ответственность, лежит исключительно на владельце транспортного средства.

дилеры, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
22 февраля 2019
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