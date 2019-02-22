Почему нельзя покрывать кузов автомобиля защитной пленкой

У каждого российского водителя есть масса поводов задуматься о нанесении винила, жидкой резины и прочих защитных пленок на свой автомобиль. На трассе нас испокон веков ожидают «колонии летающих камней», регулярно собирающие обильную жатву благодаря любителям прохватить по обочине, а в городе — нечаянные травмы на парковках, в лице широко распахнутых дверей и «легких» столкновений, на которые виновные почему-то не спешат обращать внимание.

«Следы городской эксплуатации» превратят новую машину в «уставшего зверя» уже через год регулярного использования. Да и редкие поездки, увы, не спасают: на каждую новую деталь найдется свой «неудачно облокотившийся». Защитный слой прозрачной пленки с такими невзгодами зачастую справляется.

Проблема кроется в механизме нанесения и качестве самого покрытия. Дело в том, что клеить пленку можно только на детали, на которых нет даже малейших повреждений. Крошечный скол, незаметная глазу царапина мгновенно приведет к возникновению ржавчины и дальнейшему разрушения детали: пластиковому бамперу грозит в худшем случае пузырь на пленке, а вот капот или крыло отреагируют ржой на искусственный «парник» за считанные недели.