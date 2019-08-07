Корейцы представили Hyundai Sonata на солнечных батареях

Новое решение, используемое как дополнительный источник энергии, снижает расход топлива и увеличивает пробег. Солнечные батареи, если ежедневно заряжать их не менее шести часов, обеспечивают пробег до 1300 км в год.

Кремниевые фотоэлектрические пластины для начала поставили на Hyundai Sonata Hybrid. Седан уже запустили на внутренний рынок, вскоре экологичная новинка будет доступна и потребителям Соединенных Штатов. А вот на европейском рынке продажи такого седана автостроитель в ближайшее время не планирует.

Зато обычная Sonata нового поколения, как уже писал портал «АвтоВзгляд», в течение нескольких месяцев доберется до отечественных шоу-румов. В арсенале «четырехдверки» будет один единственный 2,4-литровый мотор мощностью 179 л. с., адаптированный для работы от АИ-92. В паре с движком идет шестидиапазонный «автомат». Ценник на авто, чье производство наладят на калининградском «Автоторе» в четвертом квартале, пока не озвучен.