Как быстро отменить «чужой» штраф ГИБДД

Первого августа редакция портала «АвтоВзгляд» опубликовала материал, где рассказывалось, как центр автоматической фиксации (ЦАФАП) омской ГИБДД несправедливо оштрафовал водителя за превышение скорости.

При том, что гражданин никогда в Омске не бывал, и машина его, соответственно, тоже туда не ездила. Просто оператор ЦАФАП перепутал не только букву в номере легковушки, но даже ее марку: на фото с камеры автоматической фиксации была изображена Mitsubishi, а штраф полетел владельцу Audi.

В той заметке мы посоветовали невинно оштрафованному на 500 рублей жаловаться на несправедливость ГИБДД. В тот же день, в четверг 1-го августа, официальная жалоба была отправлена. И уже 5-го августа из омского ЦАФАП пришел ответ о благополучной отмене чужого штрафа.

Итак, что нужно сделать водителю, который получил незаслуженное «письмо счастья»? Прежде всего, отправляемся на сайт гибдд.рф. Там находим раздел «Сервисы» и заходим в него. В нем ищем «кнопку» «Прием обращений». После этого выскакивает целая «простыня» официального текста с пояснениями механизма интернет-общения с ГИБДД. Прочитав ее, ставим «галочку» в квадратике с подписью «С информацией ознакомлен» — только после этого система позволит перейти непосредственно к написанию обращения.