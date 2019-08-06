Как быстро отменить «чужой» штраф ГИБДД

Всего несколько дней потребовалось руководству омской ГИБДД, чтобы отреагировать на заметку об ошибочном штрафе невиновному водителю, опубликованную порталом «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Первого августа редакция портала «АвтоВзгляд» опубликовала материал, где рассказывалось, как центр автоматической фиксации (ЦАФАП) омской ГИБДД несправедливо оштрафовал водителя за превышение скорости.

При том, что гражданин никогда в Омске не бывал, и машина его, соответственно, тоже туда не ездила. Просто оператор ЦАФАП перепутал не только букву в номере легковушки, но даже ее марку: на фото с камеры автоматической фиксации была изображена Mitsubishi, а штраф полетел владельцу Audi.

В той заметке мы посоветовали невинно оштрафованному на 500 рублей жаловаться на несправедливость ГИБДД. В тот же день, в четверг 1-го августа, официальная жалоба была отправлена. И уже 5-го августа из омского ЦАФАП пришел ответ о благополучной отмене чужого штрафа.

Итак, что нужно сделать водителю, который получил незаслуженное «письмо счастья»? Прежде всего, отправляемся на сайт гибдд.рф. Там находим раздел «Сервисы» и заходим в него. В нем ищем «кнопку» «Прием обращений». После этого выскакивает целая «простыня» официального текста с пояснениями механизма интернет-общения с ГИБДД. Прочитав ее, ставим «галочку» в квадратике с подписью «С информацией ознакомлен» — только после этого система позволит перейти непосредственно к написанию обращения.

Попав после этого непосредственно в «Сервис приема обращений», прежде всего заполняем обязательные графы и строчки — помеченные красной звездочкой. Среди них: регион и подразделение ГИБДД, к которому у вас возникли претензии.

Далее вписываем свои имя и фамилию, а такеже указываем адрес электронной почты, куда будет прислан официальный ответ. После этого в следующем окошке в свободной форме жалуемся, обязательно указав в тексте номер неправильного, по вашему мнению, постановления ГИБДД. При это советуем приложить фото своей машины и СТС на нее.

Заполняем «капчу», то есть вписываем комбинацию знаков в специальную форму, дабы подтвердить, что вы — живой человек, а не интернет-бот и жмем на кнопку «Отправить обращение». Все!

Теперь полиция должна в 30-дневный срок официально ответить на запрос гражданина. В случае вынесения ошибочных постановлений о штрафе, реакция ГИБДД, как правило, укладывается в пять рабочих дней.

Или еще быстрее, как в случае с читательницей портала «АвтоВзгляд» — возможно, в ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Омской области нас тоже читают.

превышение скорости, штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, видеорегистратор, ГИБДД
6 августа 2019
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