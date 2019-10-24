Пуленепробиваемый «Гелик» предложили всем желающим

Немецкая компания GRUMA Automobile GmbH подготовила бронеавтомобиль ENOK P1 на базе ограниченной серии Mercedes-Benz G-Class W463 4×4². Создатели утверждают, что броня автомобиля выдерживает автоматную очередь и даже взрыв мины под днищем.

GRUMA ENOK P1 на 200 мм шире стандартного «Гелика», а под капотом работает 4-литровый бензиновый мотор, мощностью 422 л. с.

Тюнеры поменяли 22-дюймовые колеса на 18-дюймовые, установили систему подкачки шин, а в крышу врезали круглый люк. О гражданском назначении ENOK P1 говорят обычные, а не взрывозащитные кресла и салон, обтянутые кожей и алькантарой.

Бронированием внедорожника занималась компания Armoured Car Systems, дочернее предприятие грузового подразделения GRUMA Nutzfahrzeuge.

Создатели посчитали, что количество доработок такое, что на Mercedes-Benz машина уже непохожа, потому, вместо трехлучевой звезды, поставили свою эмблему.

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24 октября 2019
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