4 нетипичных совета: что обязательно нужно сделать с авто перед наступлением холодов

Начнем с самого простого и бытового совета. Он подойдет и тем, кто ездит только в городе и тем, кто собирается в дальний путь.

Заменить… коврики

Салонные коврики желательно заменить на те, у которых высокий борт. Иначе, вода, образующаяся из тающего на обуви снега, станет попадать на обивку пола. В результате он будет сырой, что со временем может привести к коррозии. Резиновые коврики с высоким бортом не позволят воде попасть на пол. А после ночной стоянки, когда скопившаяся на коврике вода замерзнет и превратится в лед, его можно спокойно вытряхнуть.

Используем «тормозуху» и тосол не по назначению

В мороз или после ледяного дождя, резиновые уплотнители примерзают к дверям. Попытавшись открыть дверь, «резинки» можно оторвать. Чтобы этого не случилось уплотнители нужно смазать силиконовой смазкой или тонким слоем тосола. А личинки замков можно защитить от замерзания капнув внутрь немного тормозной жидкости.