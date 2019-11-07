4 нетипичных совета: что обязательно нужно сделать с авто перед наступлением холодов

Начнем с самого простого и бытового совета. Он подойдет и тем, кто ездит только в городе и тем, кто собирается в дальний путь.
Заменить… коврики
Салонные коврики желательно заменить на те, у которых высокий борт. Иначе, вода, образующаяся из тающего на обуви снега, станет попадать на обивку пола. В результате он будет сырой, что со временем может привести к коррозии. Резиновые коврики с высоким бортом не позволят воде попасть на пол. А после ночной стоянки, когда скопившаяся на коврике вода замерзнет и превратится в лед, его можно спокойно вытряхнуть.
Используем «тормозуху» и тосол не по назначению
В мороз или после ледяного дождя, резиновые уплотнители примерзают к дверям. Попытавшись открыть дверь, «резинки» можно оторвать. Чтобы этого не случилось уплотнители нужно смазать силиконовой смазкой или тонким слоем тосола. А личинки замков можно защитить от замерзания капнув внутрь немного тормозной жидкости.
Проверить «печку»
Перед зимой проверка отопителя салона просто необходима. Если с ним проблема, лучше поехать на сервис и отдать некую сумму за ремонт, пусть и немаленькую, чем ездить в холодном салоне с замерзшими стеклами, рискуя попасть в аварию или подхватить простудное заболевание. И то и другое обойдется гораздо дороже обслуживания «печки».
Заглянуть под капот
Важно осмотреть подкапотное пространство на предмет потеков моторного масла, антифриза и тормозной жидкости. Проверить зарядку аккумуляторной батареи и зарядить ее при необходимости. Напряжение АКБ должно быть 12,5—12,7 Вольт.
Зачистите клеммы и смажьте их токопроводящей смазкой, чтобы защитить от коррозии. Так называемое «укутывание» батареи так же позволит ей медленнее разряжаться в мороз. В автомагазинах продают готовые чехлы. Также их можно сделать самостоятельно. Например, из иглопробивного войлока, стеклоткани или пенопласта.