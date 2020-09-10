5 премиальных опций, внезапно атаковавших бюджетные автомобили

Вспомните первые мобильные телефоны, которые считались чем-то особенным и недоступным. Сейчас же любой желающий может купить себе «мобильник». Так получается и в автомобилестроении, где «премиальные» опции все чаще шагают в масс-маркет.

Цифровая приборная панель

Такие «приборки» уже можно встретить на доступных моделях. Скажем, таких как Volkswagen Tiguan и KIA K5. Так что через пару лет мы забудем про аналоговые приборные панели. Даже на бюджетных моделях их заменят электронными «табло».

Система автоторможения

Первыми систему автоматического торможения придумала компания Volvo. Произошло это в 2008 году, а в 2016 году власти Евросоюза решили, что с 2022 года этой опцией должны оснащаться все новые автомобили. Уже скоро она появится даже на самых дешевых машинах.

Система удержания в полосе

Сейчас эта опция появляется на автомобилях среднеценового сегмента, поэтому года через три можно ожидать ее появление на бюджетных автомобилях. Правда, чтобы система работала корректно, на дорогах должна быть хорошо читаемая разметка, иначе пользы от умной электроники не будет.