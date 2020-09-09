5 автомобилей-убийц, на которых совершались самые страшные теракты

Начнем с громкого теракта, который произошел в Беслане в сентябре 2004 года, а дальше перейдем к машинам, которые использовали террористы для преступлений в странах Европы. Заметим, что предпочтений к машинам какой-то одной марки у людей, решивших преступить закон, нет. В каждом случае использовалась разная техника.

ГАЗ-66

«Шишиги» выпускали с 1964 года и использовали в армии, а также сельском хозяйстве. Основной плюс грузовика в его высокой проходимости. Видимо, из-за этого его и выбрали террористы, чтобы доехать до бесланской школы. По данным следствия, у бандитов была еще и «Газель». На ней они перевезли оружие.