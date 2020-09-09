5 автомобилей-убийц, на которых совершались самые страшные теракты

Начнем с громкого теракта, который произошел в Беслане в сентябре 2004 года, а дальше перейдем к машинам, которые использовали террористы для преступлений в странах Европы. Заметим, что предпочтений к машинам какой-то одной марки у людей, решивших преступить закон, нет. В каждом случае использовалась разная техника.
ГАЗ-66
«Шишиги» выпускали с 1964 года и использовали в армии, а также сельском хозяйстве. Основной плюс грузовика в его высокой проходимости. Видимо, из-за этого его и выбрали террористы, чтобы доехать до бесланской школы. По данным следствия, у бандитов была еще и «Газель». На ней они перевезли оружие.
FIAT Talento
В августе 2017 года 22-летний иммигрант Юнес Абуякуб въехал за рулем FIAT Talento на бульвар Рамбла в испанской Барселоне. Он сбил 13 человек и ранил по меньшей мере 130 человек. Удары в переднюю часть машины привели к тому, что сработала подушка безопасности, заставив преступника остановиться.
Renault Midlum 300
В 2016 году этот грузовик, за рулем которого был выходец из Туниса, въехал в толпу на Английской набережной в Ницце, Франция. В результате теракта погибли 86 человек и еще 458 получили ранения.
Сам 19-тонный большегруз создавался для доставки по городу продуктов и товаров. Он производился с 1999-го по 2013 год, после чего был заменен моделью Renault Trucks D.
Hyundai Tucson
В марте 2017 года у Вестминстерского дворца в Лондоне произошел теракт. Нападавший, сидя за рулем кроссовера Hyundai Tucson, въехал в пешеходов, ранив более 50 человек.
Scania R 450
В конце декабря 2016 года в Берлине этот грузовик под управлением очередного иммигранта из Туниса выкатился на рождественскую ярмарку вблизи мемориальной церкви, возведенной в честь кайзера Вильгельма. В результате теракта погибли12 человек. Еще более полусотни получили ранения.