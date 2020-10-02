Недоливы пробили дно: на московских АЗС вас обвесят на пять литров

Из-за некачественного топлива, как знает каждый автомобилист, ремонт любимого железного коня может обойтись в круглую сумму. Одна из распространённых проблем, которые приходится решать автовладельцу после заливки бензина сомнительного качества — это замена форсунок, а кому-то приходилось жертвовать и катализатором. Для того, чтобы АЗС были мотивированы «не химичить» с отпускаемым ими продуктом, крупные игроки этого рынка, Росстандарт, активисты общественных организаций проводят мониторинги автозаправочных станций в формате «тайный покупатель».
«Общероссийский народный фронт», автономная некоммерческая организация «Мониторинг АЗС» и компания MONTRANS в этом году провели уже третье подобное исследование. В сентябре оно вновь охватило 100 заправочных станций различных брендов в Москве и Московской области. По показателям недолива и октанового числа исследовался бензин Аи92.
По итогам тестов, у экспертов возникли вопросы к количеству топлива, отпускаемого на 50 АЗС из 100. А вот рекорд по недоливу за все три месяца, зафиксированный в ходе исследования в столичном регионе, составил 10,69%. То есть если приобретать полный — 50 литров — бак бензина, то на такой заправке вам недольют 5,35 л.
– Наша задача — не придираться к мелочам и случайным ошибкам на той или иной автозаправочной станции, а решить системную проблему с недоливом и ненадлежащим качеством бензина на заправках страны, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» о целях и результатах исследования координатор движения «Синие ведерки» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. –Поэтому мы не спешим публиковать названия брендов и адреса заправок, которые вызвали у нас вопросы. Все данные мы направляем в Росстандарт для дальнейшего изучения и это дает результат. После обращения ОНФ в это ведомство в июле месяце, одна из крупных сетей АЗС, на которой был зафиксирован системный недолив топлива, исправила ситуацию, поскольку в конце августа недолив на заправках этой сети специалистами уже не фиксировался.
А вот в сентябре, к сожалению, доля выявленных в ходе нашего мониторинга заправок в московском регионе, которые недоливают топливо, не уменьшилась. Приблизительно треть АЗС нарушают требования государственных стандартов по точности отпуска бензина. В сентябре на одной из заправок был выявлен рекордный недолив за все время исследований, который превысил 10% от приобретенного топлива, это первый такой случай в Москве, когда недолив выражается в двузначном числе, — констатировал Петр Шкуматов.
Обращаясь к другим результатам исследований стоит отметить, что средняя цена 1 литра топлива в чеке составила 42,96 ₽– на 2 копейки больше, чем в предыдущем месяце и на 4 копейки больше, чем в июле. С учетом зафиксированного недолива топлива средняя реальная цена 1 литра бензина Аи-92 в сентябре составила 43,34 рубля, а медианная реальная цена с учетом недолива — 43,2 ₽/л.
Что касается качества горючего, то на 23-х АЗС отпускали бензин, октановое число которого ниже Аи-92, с учетом погрешности измерений. На 3-х АЗС продавался бензин с октановым числом выше Аи-92. А на 74-х АЗС отпускаемый бензин соответствовал потребительским характеристикам, указанным в чеке на товар.
Полученные результаты по итогам проведенного исследования будут направленны в Росстандарт для изучения и исправления ситуации.