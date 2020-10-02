Недоливы пробили дно: на московских АЗС вас обвесят на пять литров

Из-за некачественного топлива, как знает каждый автомобилист, ремонт любимого железного коня может обойтись в круглую сумму. Одна из распространённых проблем, которые приходится решать автовладельцу после заливки бензина сомнительного качества — это замена форсунок, а кому-то приходилось жертвовать и катализатором. Для того, чтобы АЗС были мотивированы «не химичить» с отпускаемым ими продуктом, крупные игроки этого рынка, Росстандарт, активисты общественных организаций проводят мониторинги автозаправочных станций в формате «тайный покупатель».

«Общероссийский народный фронт», автономная некоммерческая организация «Мониторинг АЗС» и компания MONTRANS в этом году провели уже третье подобное исследование. В сентябре оно вновь охватило 100 заправочных станций различных брендов в Москве и Московской области. По показателям недолива и октанового числа исследовался бензин Аи92.

По итогам тестов, у экспертов возникли вопросы к количеству топлива, отпускаемого на 50 АЗС из 100. А вот рекорд по недоливу за все три месяца, зафиксированный в ходе исследования в столичном регионе, составил 10,69%. То есть если приобретать полный — 50 литров — бак бензина, то на такой заправке вам недольют 5,35 л.