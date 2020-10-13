В России начинают выпуск автомобилей на водороде

Никакой конкретики большет нет: ни сроков, ни подробностей вице-премьер Юрий Борисов больше не сообщил. Между тем, водородная тема становится все более популярной, особенно — для коммерческого транспорта. Так, марка Mercedes через 2—3 года начнет отгружать клиентам экспериментальные автопоезда на сжиженном водороде. Благодаря двум криогенным бакам, полноценная сорокатонная сцепка сможет отъезжать от заправки на 1100 километров.

В работе над топливными элементами инженеры из Штутгарта объединили усилия со шведами из Volvo. Так что водородная тема для техники «дальнего боя» — это всерьез и надолго… Что подтверждают разработки другой компании, корейской Hyundai. В ее планах — вывести до 2025 года на дороги 1 600 коммерческих автомобилей на топливных элементах. Глядишь, в ряду «водородчиков», благодаря усилям НАМИ, появятся наши ГАЗ и КамАЗ…