Почему, несмотря на истерику вокруг электромобилей, ДВС будут жить

Этим ребятам можно верить: для светлого будущего поршневых моторов компания Bosch сделала очень и очень многое, включая создание знаменитых систем впрыска бензинового и дизельного топлива.

Так вот: анализ, проведенный специалистами компании, гарантирует, что даже после 2030 года два из трех новых автомобиля будут оснащаться ДВС. И это при том, что именно на 2030-й нам обещают наступление якобы светлого электромобильного будущего.

Правда, для дальнейшего существоаания двигателям внутреннего сгорания предстоит обзавестись еще более совершенными системами выпусками. То есть фильтры и нейтрализаторы станут еще сложнее и дороже.

Еще одно направление развития — ДВС, работающие не на бензине или солярке, а на водороде. Но это решение больше подходит для грузовиков, тогда как легковушкам предстоит стать сплошь гибридными.

Также добиться нулевого выброса углекислого газа можно, отеказавшись от ископаемых видов топлива в пользу «синтетики». Но такое возможно, только если на выпуск синтетического горючего перейдут гиганты топливного рынка.

Между тем, сразу семь компаний, выпускающих коммерческий транспорт, пошли на радикальные меры: к 2040 году Daimler, Scania, MAN, Volvo, DAF, Iveco и Ford навсегда откажутся от двигателей внутреннего сгорания. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности.