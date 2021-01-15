Больше не внедорожник: фото и сроки появления «Нивы» нового поколения

Фото производителя
Неужели спустя полвека АВТОВАЗ таки решил сменить генерацию нестареющему «динозавру» LADA Niva? Автомобиль нового поколения уже не за горами. Для затравки волжане даже распространили первое изображение новинки.

По информации представителей отечественного автогиганта, премьера будущей итерации LADA Niva состоится через три года. К сожалению или счастью, «Нива» больше не будет всеядным внедорожником, примерив на себя костюм рядового городского кроссовера.

В основу автомобиля, который — внимание! — получит два типа кузова, ляжет глобальная платформа СMF-В от Renault. Судя по всему, мы получим тот же Duster, только дешевле и с русским шильдиком.

По тизеру будущей новинки, пусть пока лишь в статусе концепта, так или иначе понятно, какой окажется будущая «Нива». Да, дизайн довольно броский и любопытный, хотя бывший художник LADA Стив Маттин явно огорчился, когда его работа над проектом оказалась невостребованной. Впрочем, к моменту выхода серийной Niva, она наверняка будет отличаться от представленного на фото прототипа.

Кстати сказать, Niva свежего поколения станет не единственной премьерой Волжского завода — к 2025 году LADA выпустит еще три совершенно новых автомобиля.

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15 января 2021
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