Больше не внедорожник: фото и сроки появления «Нивы» нового поколения

По информации представителей отечественного автогиганта, премьера будущей итерации LADA Niva состоится через три года. К сожалению или счастью, «Нива» больше не будет всеядным внедорожником, примерив на себя костюм рядового городского кроссовера.

В основу автомобиля, который — внимание! — получит два типа кузова, ляжет глобальная платформа СMF-В от Renault. Судя по всему, мы получим тот же Duster, только дешевле и с русским шильдиком.

По тизеру будущей новинки, пусть пока лишь в статусе концепта, так или иначе понятно, какой окажется будущая «Нива». Да, дизайн довольно броский и любопытный, хотя бывший художник LADA Стив Маттин явно огорчился, когда его работа над проектом оказалась невостребованной. Впрочем, к моменту выхода серийной Niva, она наверняка будет отличаться от представленного на фото прототипа.

Кстати сказать, Niva свежего поколения станет не единственной премьерой Волжского завода — к 2025 году LADA выпустит еще три совершенно новых автомобиля.