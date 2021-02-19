Стала известна дата премьеры обновленного кроссовера Subaru XV

Российский офис Subaru сообщил, что обновленный Subaru XV будет представлен на рынке в марте 2021 года. Предназначенная для нашего рынка инкарнация кроссовера отличается от предшественника иными решеткой радиатора и передним бампером, а также нишами противотуманных фар.

Судя по всему, в базовой комплектации модель получит фронтальную камеру с углом обзора 180 градусов, облегчающую выезд из узкого проезда или парковочного места на дорогу с интенсивным движением. Рестайлинговый XV, если ориентироваться на авто для европейского рынка, обзавелся иными настройками подвески и «крутилкой» выбора режимов движения под рукой у водителя.