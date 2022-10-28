Высокое напряжение: где и как «заправлять» 20 000 электромобилей, бегающих по России

Три пилотные электрозаправки компании En+ Group появились в Иркутске и в поселке Листвянка, что на берегу озера Байкал, еще в декабре 2020 года. Вопреки прогнозам скептиков, «подзарядки» довольно быстро нашли своих потребителей, что побудило отца-основателя этого проекта бизнесмена Олега Дерипаску открыть целую сеть ЭЗС в Иркутской области. В конце октября в эксплуатацию ввели еще три заправочные станции, на открытии которых мы и побывали.

Потерянный «инопланетный» груз

Довольно странное ощущение, когда по сути в чистом поле, где пасутся коровы, стоит ультрасовременная конструкция со светодиодной подсветкой и непонятными разъемами на силовых проводах. Все светится, мигает… Можно подумать, будто пролетал космические корабль, из грузового отсека которого случайно выпала столь необычная штуковина. Уж больно футуристично на фоне местных пейзажей выглядит ЭЗС. Но, видимо, именно так и врываются новые технологии в самые отдаленные уголки страны.

В ближайший месяц в регионе должны появиться еще пять «розеток» этой компании и таким образом общая численность заправок для электрокаров в регионе достигнет 18 штук. А значит путешествовать по Байкалу владельцам «зеленых» авто станет еще проще.