Высокое напряжение: где и как «заправлять» 20 000 электромобилей, бегающих по России

Три пилотные электрозаправки компании En+ Group появились в Иркутске и в поселке Листвянка, что на берегу озера Байкал, еще в декабре 2020 года. Вопреки прогнозам скептиков, «подзарядки» довольно быстро нашли своих потребителей, что побудило отца-основателя этого проекта бизнесмена Олега Дерипаску открыть целую сеть ЭЗС в Иркутской области. В конце октября в эксплуатацию ввели еще три заправочные станции, на открытии которых мы и побывали.
Потерянный «инопланетный» груз
Довольно странное ощущение, когда по сути в чистом поле, где пасутся коровы, стоит ультрасовременная конструкция со светодиодной подсветкой и непонятными разъемами на силовых проводах. Все светится, мигает… Можно подумать, будто пролетал космические корабль, из грузового отсека которого случайно выпала столь необычная штуковина. Уж больно футуристично на фоне местных пейзажей выглядит ЭЗС. Но, видимо, именно так и врываются новые технологии в самые отдаленные уголки страны.
В ближайший месяц в регионе должны появиться еще пять «розеток» этой компании и таким образом общая численность заправок для электрокаров в регионе достигнет 18 штук. А значит путешествовать по Байкалу владельцам «зеленых» авто станет еще проще.
Хотя и сейчас добраться от Иркутска до острова Ольхон на электротяге, как мы убедились лично, можно без особых проблем, поскольку через каждые 70—90 километров есть соответствующие зарядные станции. Правда, на картах навигаторов они еще не отображаются, а потому владельцам «нетрадиционных» т/с надо заранее скачать соответствующее приложение на смартфон.
Псевдозеленая экология
Наше путешествие до главного острова Байкала и обратно прошло на электромобилях Tesla и Nissan Leaf. В зависимости от емкости батарей, установленных на тестовых авто, запаса хода «электричкам» хватает на дистанцию от 250 до 500 километров. Правда, надо оговориться, что в морозы выкатать «полный бак» можно в два раза быстрее, особенно, если батарея на авто не первой свежести. А установить новые элементы питания — ой как дорого.
На тот же Leaf литий-ионный аккумулятор на 40 кВт обойдется в 600—650 тысяч рублей, что составляет половину цены не шибко подержанного автомобиля. Впрочем, как нас заверил один из владельцев электрокара, участвующий в нашем пробеге, при правильной эксплуатации «электрички» элемент питания проживет не меньше 10 лет.
Глядишь, к тому времени отслужившие свой век аккумуляторы научатся перерабатывать на 100%, поскольку сейчас вопрос с их утилизацией стоит ребром.
Невозможность без вреда для природы избавиться от «умерших» элементов питания разносит в пух и прах доводы «зеленых», с пеной у рта доказывающих, что электромобили невероятно экологичны. Кроме того, и само производство аккумуляторов для электрокаров отравляет планету-матушку не хуже всего вместе взятого автопарка бензиновых машин.
Занимательная математика
Но если ученые в обозримом будущем смогут сделать производство и переработку батарей более экологичными, то автомобили на электротяге и впрямь начнут вытеснять своих бензиновых и дизельных собратьев. Ведь стоимость километра пути у них даже сейчас существенно ниже.
Считайте сами: на заправке En+ Group стоимость одного кВт электроэнергии составляет 16 рублей, умножаем на вместимость питательных элементов автомобиля (на нашем Leaf «объем бака» — 70 кВт) и получаем сумму к оплате 1120 рублей. В летнее время электрокар с включенными фарами и магнитолой расходует 16 кВт «топлива» на 100 километров пути, что в денежном выражении составляет 256 ₽ «Полного же бака» хватит примерно на 430 километров.
Автомобиль такого же класса как и Nassan Leaf, но с бензиновым мотором «кушает» около 8 литров АИ−95 на «сотку», что в деньгах — почти 500 рублей. А если же электрокар «заправлять» дома, где цена киловатта в ночное время для столичного региона около 4 ₽ (в Иркутской области 1 кВт в ночное время стоит… 1 рубль!), то «полный бак» обойдется в смешные 280 рублей. То есть 100 километров будут стоить 64 рубля!
В России зарегистрирована чуть больше 19 000 электомобилей. Львиная часть приходится на марку Nissan — 12 300 единиц. Что касается Tesla, то их в стране всего 2400 экземпляров. Но и это неплохой результат в сравнении с Porsche — немецких электрокаров у нас 837 штук. Замыкают пятерку лидеров «электрички» от Audi (718) и Mitsubishi (497).
Одна «засада»: если вы проживаете не в частном секторе, а в многоквартирном доме, то не все соседи оценят удлинитель, спускающийся к машине с 9 этажа.