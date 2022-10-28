Липецкий Evolute оказался электромобилем для Эфиопии

Старт официальных продаж Evolute i-Pro в России — отличный повод познакомиться с электромобилем непосредственно, например — в автосалоне официального дилера бренда. Их не очень много пока, но в Москве их несколько. И портал «АвтоВзгляд» отправился пощупать своими руками товарный i-Pro в его «естественной среде обитания». То есть в дилерском центре. О подробностях этого мероприятия мы рассказываем в другом материале.
Но что сразу поразило нашего глазастого корреспондента, так это VIN-номер на табличке под лобовым стеклом машины, стоящей в шоу-руме. Присвоенная электромобилю уникальная буквенно-цифровая комбинация начинается с буквы «E». Это необычно прежде всего потому, что все выпущенные в России машины, а Evolute собирают на заводе под Липецком, обязаны иметь VIN-номер, начинающийся с «X».
Да, мы знаем, что Evolute i-Pro — просто очередной китайский электрокар, к которому приделали шильдик «российского бренда». Но дело в том, что все выпущенные на китайских заводах авто имеют VIN, начинающийся на «L». Просто такова международная система маркировки автотранспорта. И согласно ей, VIN-номер, начинающийся на «Е», говорит о том, что ТС выпущено в… Африке! А идущая следом буква «А» конкретизирует страну. В нашем «эволютном случае» это — Эфиопия! Получается, что исконный российско-китайский Evolute i-Pro на самом деле — детище какого-то монстра эфиопской автопромышленности?
Насколько нам известно, в этой африканской стране автопром представлен лишь маленькой фирмочкой Bazra Motors, собирающей из импортируемых машинокомплектов все, что под руку подвернется — от Toyota и Kia до УАЗ. Эфиопский VIN липецких Evolute i-Pro может свидетельствовать, например, о том, что Dongfeng, поставляющий в РФ машинокомплекты своего Aeolus E70, до «крещения» последнего в Evolute i-Pro изначально собиралась продвигать машину на африканский рынок.
То есть получается, что машина предназначалась для жаркого климата. Не исключено, что по каким-то причинам в Африку ее сбыть не удалось. Но тут подвернулся проект с «Моторинвестом», так что ли? В таком случае совершенно неизвестно, как электромобиль поведет себя при реальной эксплуатации в морозных и слякотных российских условиях.
Но даже если эта версия ошибочна, «эфиопский» VIN-номер у Evolute i-Pro свидетельствует, что как минимум в плане бюрократически-правовом с «первым серийным российским электромобилем» что-то не вполне чисто. Что может обернуться, например, сложностями с поставками запчастей или обслуживанием этих «электричек» нашими китайскими друзьями. Тогда остается лишь посочувствовать будущим гордым обладателям липецких (или все же эфиопских?) «Эволютов». С другой стороны, сам отечественный производитель объясняет ситуацию с необычным VIN на своих авто совершенно иначе, полностью опровергая наличие «африканского следа».