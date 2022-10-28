Липецкий Evolute оказался электромобилем для Эфиопии

Старт официальных продаж Evolute i-Pro в России — отличный повод познакомиться с электромобилем непосредственно, например — в автосалоне официального дилера бренда. Их не очень много пока, но в Москве их несколько. И портал «АвтоВзгляд» отправился пощупать своими руками товарный i-Pro в его «естественной среде обитания». То есть в дилерском центре. О подробностях этого мероприятия мы рассказываем в другом материале.

Но что сразу поразило нашего глазастого корреспондента, так это VIN-номер на табличке под лобовым стеклом машины, стоящей в шоу-руме. Присвоенная электромобилю уникальная буквенно-цифровая комбинация начинается с буквы «E». Это необычно прежде всего потому, что все выпущенные в России машины, а Evolute собирают на заводе под Липецком, обязаны иметь VIN-номер, начинающийся с «X».

Да, мы знаем, что Evolute i-Pro — просто очередной китайский электрокар, к которому приделали шильдик «российского бренда». Но дело в том, что все выпущенные на китайских заводах авто имеют VIN, начинающийся на «L». Просто такова международная система маркировки автотранспорта. И согласно ей, VIN-номер, начинающийся на «Е», говорит о том, что ТС выпущено в… Африке! А идущая следом буква «А» конкретизирует страну. В нашем «эволютном случае» это — Эфиопия! Получается, что исконный российско-китайский Evolute i-Pro на самом деле — детище какого-то монстра эфиопской автопромышленности?