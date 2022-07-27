Почему государство субсидирует покупку китайских электромобилей только одной марки

Вдохновившись опытом зарубежных стран, где электромобили занимают ощутимую долю авторынка, пересадить граждан на «электрички» решило и российское правительство. Даже несмотря на то, что объективно к «зеленому» транспорту наша страна пока не готова: инфраструктура недостаточно развита, обслуживать машины «на батарейках» — негде. Прибавим сюда еще и лютые климатические особенности да большие расстояния… В общем, затея крайне спорная.
Тем не менее, субсидии уже выделяются. И не только на производство электромобилей для тех автостроителей, что подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК), но и на покупку. Правда, пока лишь на одну-единственную марку Evolute — такую же сомнительную, как идея массовой электрификации транспорта в России в принципе.
Судите сами: на липецком «Моторинвесте» планируют собирать чуть видоизмененные машины «дочки» китайского Dongfeng — то есть назвать Evolute российским можно только условно. Да и не совсем понятно, когда именно «электрички» встанут на конвейер. Обещали наладить процессы к сентябрю, но успеют ли — большой вопрос. Так зачем же предлагать внушительные скидки уже сейчас?
— Это первый опыт массового производства электрокаров у нас в стране, на котором Минпромторг обкатывает технологию выделения субсидий, различных преференций — как самому производителю, так и покупателям. И это бесценный опыт, потому что все это нужно было сделать уже давно, но не было предмета, на котором можно потренироваться, — отметил, выступая на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд», обозреватель портала Drom Сергей Цыганов.
Проще говоря, солидная скидка на русско-китайский электрокар, который только готовится к производству — это эксперимент. Другой вопрос, что бюджет программы льготного автокредитования не резиновый: и к тому моменту, как первый Evolute доедет до шоу-рума, никаких скидок уже не будет — все исчерпают практичные граждане, выбравшие куда более реальные «Лады», УАЗы и ГАЗы. Так что не совсем понятно, какие выводы в итоге сможет сделать Минпромторт.
Впрочем, можно с уверенностью предположить, что рано или поздно в льготные программы начнут включать и другие бренды, специализирующиеся на продаже «электричек». Ведь власти всерьез нацелились на электрификацию, хотя буквально три года назад считали ее совершенно «неактуальной» для нашей страны.
А более подробно о перспективах и проблемах «зеленого» сегмента в России — в записи онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» здесь.