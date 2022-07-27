Почему государство субсидирует покупку китайских электромобилей только одной марки

Вдохновившись опытом зарубежных стран, где электромобили занимают ощутимую долю авторынка, пересадить граждан на «электрички» решило и российское правительство. Даже несмотря на то, что объективно к «зеленому» транспорту наша страна пока не готова: инфраструктура недостаточно развита, обслуживать машины «на батарейках» — негде. Прибавим сюда еще и лютые климатические особенности да большие расстояния… В общем, затея крайне спорная.

Тем не менее, субсидии уже выделяются. И не только на производство электромобилей для тех автостроителей, что подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК), но и на покупку. Правда, пока лишь на одну-единственную марку Evolute — такую же сомнительную, как идея массовой электрификации транспорта в России в принципе.

Судите сами: на липецком «Моторинвесте» планируют собирать чуть видоизмененные машины «дочки» китайского Dongfeng — то есть назвать Evolute российским можно только условно. Да и не совсем понятно, когда именно «электрички» встанут на конвейер. Обещали наладить процессы к сентябрю, но успеют ли — большой вопрос. Так зачем же предлагать внушительные скидки уже сейчас?