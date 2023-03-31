«Автошазам»: российские водители смогут определять неисправности машины с помощью смартфона

Новый сервис по аналогии со всемирно известным приложением Shazam для распознавания песен будет определять неполадки машин по звукам. По словам разработчиков, представителей компании Simble, «Автошазам» сможет выявлять, например, неисправности турбины, клапанов, приводного ремня, системы охлаждения, кривошипно-шатунного механизма. Пользователю нужно лишь указать пробег, возраст и VIN-номер автомобиля, а затем нажать на кнопку.

Разумеется, посетить автосервис и провести полноценную диагностику, если с машиной что-то случилось, все равно придется. «Автошазам» избавит пользователя разве что от скитаний по форумам в интернете — быстро подскажет, в чем может быть проблема и оценит степень сложности ее решения. И то — очень приблизительно. В общем, проект интересный, но говорить о том, что он существенно облегчит жизнь автовладельцев, преждевременно.

Остается лишь добавить, что работа над мобильным приложением еще идет: скажем, звукам возможных неполадок только предстоит пройти модерацию у автопроизводителей. Но до конца года, как сообщили нашим коллегам из ТАСС в НТИ «Автонет», софт уже «выкатят». Он, вероятнее всего, станет бесплатным. А пользоваться сервисом, по оценкам разработчиков, будут около 500 000 человек в год.