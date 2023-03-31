5 популярных иномарок, противопоказанных к покупке из-за регулярных поломок

Специалисты европейского WhatCar? опубликовали результаты очередного исследования, в котором приняло участие несчетное количество потребителей, владеющих популярными автомобилями старше пяти лет. На основе их отзывов эксперты выявили самые проблемные легковушки, систематически досаждающие своим хозяевам эксплуатационными проблемами.
Примечательно, что в ходе сбора информации учитывались не только сами «болячки» и степень их регулярности, но и серьезность возникающих технических сложностей, а также стоимость ликвидации неисправностей и время, потраченное на их устранение.
Аутсайдером рейтинга надежности безоговорочно был признан вроде бы даже премиальный Audi A3. Автомобиль массово ругают потребители за всевозможные огрехи, причем без малого 58% владельцев обращались в технические центры спустя год после покупки. Треть жалоб связана с некорректной работой навигации и перманентными «глюками» головного устройства, включая постоянные сбои мультимедийного комплекса. Немногим меньше 30% собственников А3 страдают от поломок в электрооборудовании.
Впрочем, гораздо хуже, что обладатели «четырех колец» часто сталкиваются с необходимостью ремонта сцепления и коробки передач, а также с заменой аккумуляторной батареи, умирающей много раньше заявленного срока. А еще автовладельцы недовольны качеством внутренней отделки, быстро приходящей в негодность, и тонким лакокрасочным покрытием кузова. Вот вам и премиум — купил и пожалел.
Не менее, если не более премиальный Mercedes-Benz A-класса занял «почетное» второе место антирейтинга. И больше всего нареканий вызывает хваленый «гибрид», призванный экономить топливо, но отнюдь не деньги покупателей, вынужденных обращаться в автосервис из-за целого ряда технических проблем. Начиная от привода ГРМ, заканчивая «багами» электронного блока управления. С подобными «болячками» столкнулись 46% «мерсоводов». Практически столько же ощутили на себе «прелести» выходящей из строя системы кондиционирования. Кроме того, больше половины собственников негативно отзываются о вечных проблемах с электрикой. Вот оно, настоящее немецкое качество. Данке шон!
Переходим к более приземленным моделям, ибо на третьем месте в списке наихудших легковых автомобилей разместилась чешская Skoda Octavia, к слову, принадлежащая немецкому концерну VAG. Почти 55% «шкодников» привозили свои машины в техцентры через полтора года после приобретения. Причины — разные, но радости ни одна из них не добавляет. Около 30% автовладельцев испытывают регулярные проблемы с электрикой, 31% — с мультимедиа и столько же с навигационной системой. Впрочем, не обошли стороной и беды, связанные с ключевыми агрегатами в машине. В частности, коробкой передач, сцеплением и маховиком, блоком антиблокировочной системы тормозов и всевозможными датчиками.
К слову, трудности с трансмиссией и сцеплением испытывают обладатели кроссоверов Skoda Kodiaq, а с электрикой — Volkswagen Golf. А ведь некогда немецкая модель была эталоном в классе! Но, как мы видим, времена меняются, и теперь «Гольф» может похвалиться лишь рядом эксплуатационных проблем, в числе которых характерная для «ваговских» авто «хворь» мультимедийно-развлекательного комплекса и навигации. Дас ист фантастиш, не иначе!