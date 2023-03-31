5 популярных иномарок, противопоказанных к покупке из-за регулярных поломок

Аутсайдером рейтинга надежности безоговорочно был признан вроде бы даже премиальный Audi A3. Автомобиль массово ругают потребители за всевозможные огрехи, причем без малого 58% владельцев обращались в технические центры спустя год после покупки. Треть жалоб связана с некорректной работой навигации и перманентными «глюками» головного устройства, включая постоянные сбои мультимедийного комплекса. Немногим меньше 30% собственников А3 страдают от поломок в электрооборудовании.

Впрочем, гораздо хуже, что обладатели «четырех колец» часто сталкиваются с необходимостью ремонта сцепления и коробки передач, а также с заменой аккумуляторной батареи, умирающей много раньше заявленного срока. А еще автовладельцы недовольны качеством внутренней отделки, быстро приходящей в негодность, и тонким лакокрасочным покрытием кузова. Вот вам и премиум — купил и пожалел.

Не менее, если не более премиальный Mercedes-Benz A-класса занял «почетное» второе место антирейтинга. И больше всего нареканий вызывает хваленый «гибрид», призванный экономить топливо, но отнюдь не деньги покупателей, вынужденных обращаться в автосервис из-за целого ряда технических проблем. Начиная от привода ГРМ, заканчивая «багами» электронного блока управления. С подобными «болячками» столкнулись 46% «мерсоводов». Практически столько же ощутили на себе «прелести» выходящей из строя системы кондиционирования. Кроме того, больше половины собственников негативно отзываются о вечных проблемах с электрикой. Вот оно, настоящее немецкое качество. Данке шон!