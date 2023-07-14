Чем машины JDM отличаются от официально привезенных в Россию «японок»

Адепты немецкого автопрома, размахивающие невероятными по количеству цифр счетами на запчасти, продолжают называть японские автомобили «мыльницами» и рассказывать шутки про стиральную машину. Весело, конечно, пока не начнешь искать нужные детали на своего породистого «германца», когда срок ожидания некоторых не самых ходовых элементов доходит до года.

«Самураи» же не только дешевле в обслуживании и проще в поиске запчастей — порт Владивосток работает, как паровой котел, в отличии от польских границ — но и куда комфортнее в содержании. Именно этот момент чаще всего является определяющим при покупке авто с рулем в бардачке. Кстати, его же ставят во главу угла, рассказывая об отличиях настоящих японских автомобилей, созданных для эксплуатации в самой Японии, от тех, что собирали, например, у нас. Бренд, модель — одни и те же, а разница, несомненно, есть. Но видна она только в процессе эксплуатации.

Считается, что сделанные в Японии машины лучше покрашены. Спорная история, ничем пока не доказанная. Так же бытует миф, что в Стране восходящего солнца качество изготовления узлов и агрегатов, мягко говоря, иное. Но «пруфов» на жизненном пути пока не попадалось. Но есть один крайне важный момент, который невозможно оспорить. Несмотря на все обработки и покрытия, «японцы» в России зверски ржавеют. Порой сочленения закисают так, что превращаются в единое целое, а разобрать некоторые узлы, в прямом смысле слова, можно только с помощью УШМ, она же «болгарка».