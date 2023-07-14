Чем машины JDM отличаются от официально привезенных в Россию «японок»

Адепты немецкого автопрома, размахивающие невероятными по количеству цифр счетами на запчасти, продолжают называть японские автомобили «мыльницами» и рассказывать шутки про стиральную машину. Весело, конечно, пока не начнешь искать нужные детали на своего породистого «германца», когда срок ожидания некоторых не самых ходовых элементов доходит до года.
«Самураи» же не только дешевле в обслуживании и проще в поиске запчастей — порт Владивосток работает, как паровой котел, в отличии от польских границ — но и куда комфортнее в содержании. Именно этот момент чаще всего является определяющим при покупке авто с рулем в бардачке. Кстати, его же ставят во главу угла, рассказывая об отличиях настоящих японских автомобилей, созданных для эксплуатации в самой Японии, от тех, что собирали, например, у нас. Бренд, модель — одни и те же, а разница, несомненно, есть. Но видна она только в процессе эксплуатации.
Считается, что сделанные в Японии машины лучше покрашены. Спорная история, ничем пока не доказанная. Так же бытует миф, что в Стране восходящего солнца качество изготовления узлов и агрегатов, мягко говоря, иное. Но «пруфов» на жизненном пути пока не попадалось. Но есть один крайне важный момент, который невозможно оспорить. Несмотря на все обработки и покрытия, «японцы» в России зверски ржавеют. Порой сочленения закисают так, что превращаются в единое целое, а разобрать некоторые узлы, в прямом смысле слова, можно только с помощью УШМ, она же «болгарка».
И тут начинаются глобальные отличия JDM от «японских» машин, сделанных в других странах. Если в вин-коде на месте страны изготовления стоит литера «J», то винты выкручиваются, а гайки снимаются без усилий и смазок даже спустя десятилетия эксплуатации в залитой реагентами Москве. Любой самый «погруженный» в зимние соли крепеж разбирается хорошим ключом без воротка. Почему?
Сами болты анодированы, порой видна невиданная по устойчивости к вымыванию смазка, которая продолжает делать свое дело даже спустя десятилетия. Как бы найти такую, да смазать развальные болты на Mitsubishi Pajero Sport и Land Cruiser Prado, сделанных в России? Их, как, впрочем, и весь остальной крепеж, приходится постоянно разбирать и смазывать. Иначе — закиснут.
Японские машины для Японии сделаны так же, по тем же лекалам и на таких же линиях, но мелочи, в которых всегда кроется дьявол, настолько разнятся, что машину с правым рулем в разы комфортнее и легче эксплуатировать. Особенно, если речь идет о долгом «сожительстве» с одним автомобилем. К слову, в России обычно именно так и происходит, так что обладателей «праворучек» понять можно. Особенно, если до этого у них был, скажем, «немец».