Made in Japan: почему россияне продолжают скупать подержанных «японок»

Цена? Прайсы разные, но уже вполне сопоставимые с ценниками новых «китайцев», которые можно пойти и спокойно купить в автосалоне, получив полный комплекс привычных услуг: гарантию, сервис, кредит, лизинг, страховку. Последнее, кстати, тоже весьма и весьма актуально, ведь каждую завезенную «в серую» машину страховая должна оценивать самостоятельно. А это время и деньги.

Может быть, дело в доступности и выборе? Тоже нет — «китайцев» завезли немало, есть к чему присмотреться, да и новые марки появляются чуть ли не каждый день. Про оснащение думать просто грех: найти сейчас в мире богаче и современнее автомобиль просто невозможно. Размеры экранов, количество кнопок и опций — закачаешься.

Безусловно, имеется фактор привычки. Россияне в своем выборе очень ортодоксальны — смотрят в первую очередь на машины известных брендов, поскольку знают, где и как их обслуживать, примерно осознают стоимость владения. Однако и это не главное.