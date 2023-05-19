Made in Japan: почему россияне продолжают скупать подержанных «японок»

За первый квартал — январь-март 2023 года — японские компании не поставили в Россию ни одного автомобиля. Официально. Только вот количество машин, произведенных на островах, растет. Их везут параллельным импортом из Эмиратов и Казахстана, Турции и Америк. Например, буквально недавно в Москву пришла партия, внимание, Mitsubishi Montero.
Кроме того, постоянно увеличивается объем подержанных JDM. За первые три месяца 2023 года количество «японок» с пробегом подскочило почти на 40% по сравнению с годом прошлым и составило 49 000 автомобилей. В чем же причина такой внезапной популярности? Начать стоит с основополагающего.
Цена? Прайсы разные, но уже вполне сопоставимые с ценниками новых «китайцев», которые можно пойти и спокойно купить в автосалоне, получив полный комплекс привычных услуг: гарантию, сервис, кредит, лизинг, страховку. Последнее, кстати, тоже весьма и весьма актуально, ведь каждую завезенную «в серую» машину страховая должна оценивать самостоятельно. А это время и деньги.
Может быть, дело в доступности и выборе? Тоже нет — «китайцев» завезли немало, есть к чему присмотреться, да и новые марки появляются чуть ли не каждый день. Про оснащение думать просто грех: найти сейчас в мире богаче и современнее автомобиль просто невозможно. Размеры экранов, количество кнопок и опций — закачаешься.
Безусловно, имеется фактор привычки. Россияне в своем выборе очень ортодоксальны — смотрят в первую очередь на машины известных брендов, поскольку знают, где и как их обслуживать, примерно осознают стоимость владения. Однако и это не главное.
Ключевой фактор преданности «островному» автопрому — великая японская надежность, которая действительно имеет место. Машины из Страны восходящего солнца терпеливы к нашим условиям, пренебрежительной эксплуатации и посредственному сервису. Они переваривают дрянное топливо и моторное масло, умудряются выжить на русских дорогах и способны выходить даже 300 000 км.
Впрочем, есть и еще один маленький секрет: на «японцев» есть все запчасти. Новые, подержанные, оригиналы и аналоги. Более того: хотя официальные дистрибьюторы перестали возить машины, они аккуратно поддерживают гарантию, поставляют детали, не теряют связь с дилерами. «Японцы», в отличие от тех же «китайцев», очень бережно относятся к имиджу и не готовы им жертвовать ни при каких условиях.
Переводя на человеческий язык, это означает, что японскую машину даже в самых сложных политических ситуациях можно будет и починить, и обслужить. А это покрепче всяких гарантий.