Почему россиянам не грозит дефицит ни автомобилей, ни запчастей из Японии

Якобы сложности возникают лишь с денежными переводами в американских долларах и евро. Но самое любопытное на сладкое: йена выведена из-под санкций, так что отечественные компании вполне могут рассчитываться в этой валюте. И да — так можно было. Пока Европа изображает из себя «неприступную крепость демократии», весь остальной мир потихоньку налаживает пути-сообщения, а также утирает слюни, разглядывая огромные возможности, что прямо сейчас гарантирует богатый российский рынок. Причем в описании «весь мир» исключений нет.

Америка, спросите? Ну что вы, Соединенные Штаты — величайшая страна-предприниматель, которая всегда и на всем будет зарабатывать. Не верите? Читаем новости: Южная Корея удвоила поставки моторных масел в Россию, где возник дефицит «смазки» из-за ухода Total, Shell, BP и других западных брендов. Главными выгодополучателями выступили SK Enmove и GS Caltex: первая входит в южнокорейскую SK Group, а вторая по невероятному стечению обстоятельств является совместным предприятием корейской же GS Group и американской Chevron.

А сотни новых Tesla и роскошных огромных пикапов — тех, чьи ценники явно превышают обозначенный порог в 50 000 «вечно зеленых» — на российских дорогах никого не удивляют? Или может, мы столкнулись с дефицитом «Айфонов»? То-то и оно. Ловкость рук и никакого мошенничества.