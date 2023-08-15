В России разработан новый инновационный вид подшипника

Так называемый подшипник скольжения представляет собой конструктивный узел, который состоит из корпуса и полимерной втулки, закрепленной посредством резьбового соединения. Его уникальность в особой форме канавок охлаждения втулки, выполненных по арочному профилю. Разработка отличается повышенной прочностью и ресурсом. По словам авторов изобретения, такая деталь отлично себя проявляет в различных погружных насосах. Скажем, в тех, что качают топливо из бака.

Доцент Московского Политеха Алексей Чернышев говорит, что при внедрении узла в производство снижаются издержки на ремонт самого насоса, а также увеличивается его бесперебойная работа в целом. Впереди еще целая серия испытаний, но уже сейчас разработкой заинтересовались предприятия Рязанской, Московской и Челябинской областей.