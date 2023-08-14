Почему цвет масла в канистре и в бочке может различаться

Сначала напомним про безопасный выбор этого важнейшего расходника. Что касается канистр, то их лучше приобретать либо на крупных заправках известных брендов, либо в супермаркетах. В мелких магазинчиках не стоит обращать внимание на акции со скидками или на товар, реализуемый явно ниже себестоимости: вам точно пытаются «впарить» подделку.

Что касается экспертов портала «АвтоВзгляд», то мы рекомендуем мастерские, которым граждане доверяют свои автомобили. Например, клубные. Они сами покупают масло в бочках, что снижает риск приобретения непонятной «жижи». Да и поставщики у них проверены. Ведь в случае проблем с мотором виноват будет именно сервис.

Теперь поговорим о цвете. Он может различаться по нескольким причинам. Например, из-за неправильного хранения. В герметичной таре расходник «живет» 5 лет. Это касается как бочек, так и канистр. Но если пробку открыли, то начинается процесс окисления, поскольку кислород сразу же вступает в контакт с продуктом. В результате содержимое темнеет, а срок службы сокращается. Вот поэтому не советуем экономить и использовать банку, которую возят в багажнике на так называемый долив. Это аварийный запас на случай масложора. Для очередного полноценного ТО лучше купить новый лубрикант.