Почему цвет масла в канистре и в бочке может различаться

Сначала напомним про безопасный выбор этого важнейшего расходника. Что касается канистр, то их лучше приобретать либо на крупных заправках известных брендов, либо в супермаркетах. В мелких магазинчиках не стоит обращать внимание на акции со скидками или на товар, реализуемый явно ниже себестоимости: вам точно пытаются «впарить» подделку.
Что касается экспертов портала «АвтоВзгляд», то мы рекомендуем мастерские, которым граждане доверяют свои автомобили. Например, клубные. Они сами покупают масло в бочках, что снижает риск приобретения непонятной «жижи». Да и поставщики у них проверены. Ведь в случае проблем с мотором виноват будет именно сервис.
Теперь поговорим о цвете. Он может различаться по нескольким причинам. Например, из-за неправильного хранения. В герметичной таре расходник «живет» 5 лет. Это касается как бочек, так и канистр. Но если пробку открыли, то начинается процесс окисления, поскольку кислород сразу же вступает в контакт с продуктом. В результате содержимое темнеет, а срок службы сокращается. Вот поэтому не советуем экономить и использовать банку, которую возят в багажнике на так называемый долив. Это аварийный запас на случай масложора. Для очередного полноценного ТО лучше купить новый лубрикант.
Совсем беда, если внутрь тары попадает влага. Такую «жижу» в силовой агрегат заливать нельзя, потому как образуется эмульсия, а толщина пленки на трущихся деталях получается слишком тонкой. Хуже, если на дне появился осадок черного цвета. Значит, состав уже потерял большую часть своих защитных свойств.
Следующая причина — изменение технологии производства. Скажем, производитель поменял поставщика пакета присадок или внес изменение в так называемую основу. Это и дало «разноцветие». Пугаться не стоит. Лучше запомнить цифровой код, размещенный на канистре и через официальный сайт производителя проверить товар на подлинность.
Некоторые энтузиасты вообще проверяют качество на так называемой машине трения. Если смазка выдерживает 6 кг нагрузки, то за мотор волноваться не стоит. Цвет тут уже оказывается вторичен.