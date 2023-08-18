Поднебесный тренд: автосервисы выявили чудовищную особенность машин из Китая

За тридцать лет рыночной экономики российский водитель уже привык, что простую операцию по ремонту и обслуживанию авто можно провести и самостоятельно: по VIN подобрать детали, в интернете найти инструкцию, да под кружку пенного на даче устранить неполадку. Что-то грязное и сложное? На СТО! А уж коли у мастеров не получается провести ремонт — добро пожаловать к официальному дилеру. Там и запчасти, и руки, и специнструмент найдется. Но с новомодными «китайцами» этот фокус не пройдет.

Любой автомобиль, даже самый надежный и ресурсный, нуждается в сервисе. Причем — регулярно. Фильтры-масло-свечи — извольте ежегодно. Периодически, от тяжелой эксплуатации в городских пробках, начинают беды в системе охлаждения, греются, а после начинают «сопливеть» резиновые уплотнения, от вечной нашей сырости и реагентов закисают тормоза. Ломаются клипсы, теряются заглушки, ржавеют болты. Это даже не ремонт — сервис, содержание, как именовалось в прошлом веке. И здесь применительно к китайской машине нужен глаз да глаз.

Поиск нужной детальки по наименованию и тому же VIN может принести крайне неприятное откровение: ее просто нет. Не находит ничего система. С необходимым для регулярного ТО скарбом дела обстоят еще более-менее: фильтры есть, свечки подберутся, смазка — в наличии. А вот стоит добраться до «конкретики», как начинаются приключения: шланг, болт или гайка, защитка. Где их взять? На разборках страшный дефицит и чудовищные ценники, в магазинах разводят руками, да и официальный дилер «смотрит зверем» и предлагает подождать. Сколько — не уточняется.