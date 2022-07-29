Почему подержанные оригинальные автозапчасти лучше новых аналогов

Когда в стране наблюдается дефицит запасных частей и рост цен, отечественный автомобилист не паникует, а ищет пути обхода. И одним из вариантов решения проблемы являются авторазборки. Детали с битых или поломанных машин расходятся, что называется, на ура. Однако если для одних это норма, и они не боятся покупать «бэушные» запчасти, то другие брезгливо морщатся, руководствуясь древним шоферским правилом ничего не ставить с битой машины на свою. Другие попросту сталкивались с тем, что снятая с донора деталь довольно быстро выходила из строя. И они лучше поставят неоригинальную запчасть, чем возьмут дешевле «бэушный» оригинал. В общем, у каждого свои причины.
И тем не менее, есть ношенные автозапчасти, которые можно, не боясь ставить на свою машину, не опасаясь их выхода из строя. И это будет гораздо лучше, чем новый неоригинал.
Например, можно отлично сэкономить на колесных дисках. Взять «бэушные» оригинальные, разумеется, после детального осмотра и проверки, гораздо безопаснее, чем купить блестящий неоригинал какого-нибудь китайского производителя. Внешне новые диски могут и будут выглядеть симпатичнее, но, увы, это ненадолго. Хром облезет после первого же сезона эксплуатации, а мягкий металл если и не развалится на выбоинах, то деформируется точно. Причем, без возможности вернуть форму.
«Бэушные» оригинальные колесные диски может и будут иметь некоторые косметические дефекты, но зато если их не гнули, и не ремонтировали, то в надежности сомнений точно не будет. И они прослужат новому владельцу еще добрых несколько лет. Да и сэкономить получится весьма приличную сумму.
На фарах и задних фонарях также можно хорошо сэкономить, если покупать их с донора. В данной ситуации неоригинал может существенно отличаться по качеству пластика и начинки в худшую сторону. Но, главное, почти наверняка система креплений будет отличаться, и придется что-то придумывать, дабы подогнать деталь в ее посадочное место. Да и по характеристикам новая «фирма» будет уступать «бэушным» фарам заводской сборки.
Лобовое стекло также лучше брать с автомобиля с пробегом. Естественно, если на нем нет видимых косяков. Неоригинальные же стекла страдают низким качеством изготовления. Быстро царапаются, покрываются сколами или имеют бугристую поверхность. Да и их толщина не редко отличается от толщины оригинального стекла. А это напрямую связанно с устойчивостью к появлению трещин.
Если вашу машину ударили в дверь, крыло или бампер, то покупка такой же детали, выкрашенной в цвет вашего автомобиля, поможет существенно сэкономить на покраске. Неоригинальные же детали имеют проблемы с креплением, тоньше, да и по качеству в целом могут уступать оригиналу. Да и разве может сравниться заводская покраска оригинальной детали с той, которая будет нанесена в техцентре даже при соблюдении технологий? Увы, нет.
Тормозные суппорты тоже можно брать «бэу». Китайские аналоги, увы, не отличаются надежностью и качеством. А вот если оригинальные детали сняты с не сильно поезженной машины, то боятся нечего совершенно. Разумеется, их также нужно осмотреть на дефекты, повреждения и работоспособность.
В общем, если в вашем автомобиле что-то требуется заменить, то сделайте это лучше, присмотревшись к фирменным компонентам, пусть и с пробегом. Особенно, когда речь заходит о не столь жизненно важных для автомобиля и пассажиров запчастях. Это поможет существенно сэкономить средства, остаток которых можно пустить на что-то еще.