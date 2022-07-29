Почему подержанные оригинальные автозапчасти лучше новых аналогов

Когда в стране наблюдается дефицит запасных частей и рост цен, отечественный автомобилист не паникует, а ищет пути обхода. И одним из вариантов решения проблемы являются авторазборки. Детали с битых или поломанных машин расходятся, что называется, на ура. Однако если для одних это норма, и они не боятся покупать «бэушные» запчасти, то другие брезгливо морщатся, руководствуясь древним шоферским правилом ничего не ставить с битой машины на свою. Другие попросту сталкивались с тем, что снятая с донора деталь довольно быстро выходила из строя. И они лучше поставят неоригинальную запчасть, чем возьмут дешевле «бэушный» оригинал. В общем, у каждого свои причины.

И тем не менее, есть ношенные автозапчасти, которые можно, не боясь ставить на свою машину, не опасаясь их выхода из строя. И это будет гораздо лучше, чем новый неоригинал.

Например, можно отлично сэкономить на колесных дисках. Взять «бэушные» оригинальные, разумеется, после детального осмотра и проверки, гораздо безопаснее, чем купить блестящий неоригинал какого-нибудь китайского производителя. Внешне новые диски могут и будут выглядеть симпатичнее, но, увы, это ненадолго. Хром облезет после первого же сезона эксплуатации, а мягкий металл если и не развалится на выбоинах, то деформируется точно. Причем, без возможности вернуть форму.

«Бэушные» оригинальные колесные диски может и будут иметь некоторые косметические дефекты, но зато если их не гнули, и не ремонтировали, то в надежности сомнений точно не будет. И они прослужат новому владельцу еще добрых несколько лет. Да и сэкономить получится весьма приличную сумму.