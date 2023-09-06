ГАЗ оснащает свои автомобили новыми системами помощи водителю

Фото "АвтоВзгляд"
На выставке «Комтранс−2023» нижегородской автопроизводитель показал ряд интересных новинок. Прежде всего, это полноприводный Sobol NN и Gazelle NN с односкатным задним мостом, как у «Соболя». Но машина получила еще и ряд новых электронных помощников.
Максим Гомянин

Внимательный взгляд на Gazelle NN выхватывает не только рычаг роботизированной коробки передач в салоне. Кстати, актуаторы в этой трансмиссии — российские. У машины есть система кругового обзора с радарами и парктрониками.

Мониторинг слепых зон уже можно заказать, а круговой обзор (4 камеры по кругу) появится чуть позже, но точно в этом году. Причем оба электронных помощника идут не как оборудование, устанавливаемое дилерами, а как заводские опции.

Безусловно, обе новации очень полезны, особенно тем водителям, что пересаживаются на комтранс с «легковушки». Камеры существенно облегчат маневры и парковку в местах разгрузки и дворах. А радары предупредят в дороге о появлении машины сбоку.

новинки рынка, новая модель, технология, коммерческий транспорт, грузовики
6 сентября 2023
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