Почему гниет горловина бензобака и как предотвратить дорогостоящий ремонт

Заправить, помыть, раз в год обслужить — вот и весь список сервисных операций, которыми довольствуется обычный автомобиль сегодня. Даже содержанием не назовешь — одна сплошная эксплуатация. Как мы свернули с пути бережного и уважительного отношения к весьма дорогому, особенно сегодня, технически сложному средству, известно: последние 20 лет производители из всех «утюгов» вещали, что нормальный человек вообще-то каждые три года машину меняет, а ездить на ней дольше не положено. Откатал кредитный период — и в салон. Но это было до того, как все «встали и вышли».
Вышли, оставив нас у разбитого корыта — в смысле потрепанного и повидавшего, неухоженного и местами ржавого транспортного средства. Еще немного, и коррозия станет сквозной. И это будут не крошечные отверстия, а самые настоящие, жуткие на вид прогнившие пропасти. Как этого не допустить? Да очень просто — обслуживать автомобиль, как это регулярно делали и отцы, и деды. Не забывая при этом про такие узлы, как горловина топливного бака.
Уходящая трубкой в бензобак она окружена тонким металлом, который довольно быстро может сгнить. Почему? Любая полость имеет прикрытую и неприкрытую страсть к ржавчине, а тут еще и капли горючего, исправно смывающие защитный слой лакокрасочного покрытия. Но самое главное, конечно, грязь: она скапливается и создает все условия для коррозии.
Чтобы беды не произошло, за лючком нужно следить: промывать и прочищать. Если есть сток, его нужно пробить и держать в чистоте. Тогда вода не будет застаиваться, стекая точно по адресу. Тряпка в салоне, которой можно сразу удалить пролитое топливо — это уже топ-уровень, но начать можно с малого: на каждой мойке уделять внимание полости горловины. Великое дело? Конечно, нет, секундное.
А вот экономия — впечатляющая: замена заливной горловины, а также ее площадки и последующая покраска прямо сейчас на массовый автомобиль обойдется примерно в 30 000 — 35 000 рублей. Про «премиалов» разных сортов молчу, там и подойти страшно. На всеми любимом божественном Toyota Land Cruiser — от 50 000 и выше. До шестизначных чисел у дилеров.
Теперь уже ни для кого не секрет, что автомобиль — это надолго. Цена вообще и ставка по кредиту в частности просто не позволят чаще заходить в шоу-румы. Так что самое время вспомнить или узнать о методиках, позволявших нашим отцам десятилетиями ездить на аккуратных, опрятных и, самое главное, исправных автомобилях. Уверен, если поспрашиваете, советов наберется немало. И большинство из них непременно окажутся актуальными и невероятно полезными.