Почему гниет горловина бензобака и как предотвратить дорогостоящий ремонт

Заправить, помыть, раз в год обслужить — вот и весь список сервисных операций, которыми довольствуется обычный автомобиль сегодня. Даже содержанием не назовешь — одна сплошная эксплуатация. Как мы свернули с пути бережного и уважительного отношения к весьма дорогому, особенно сегодня, технически сложному средству, известно: последние 20 лет производители из всех «утюгов» вещали, что нормальный человек вообще-то каждые три года машину меняет, а ездить на ней дольше не положено. Откатал кредитный период — и в салон. Но это было до того, как все «встали и вышли».

Вышли, оставив нас у разбитого корыта — в смысле потрепанного и повидавшего, неухоженного и местами ржавого транспортного средства. Еще немного, и коррозия станет сквозной. И это будут не крошечные отверстия, а самые настоящие, жуткие на вид прогнившие пропасти. Как этого не допустить? Да очень просто — обслуживать автомобиль, как это регулярно делали и отцы, и деды. Не забывая при этом про такие узлы, как горловина топливного бака.

Уходящая трубкой в бензобак она окружена тонким металлом, который довольно быстро может сгнить. Почему? Любая полость имеет прикрытую и неприкрытую страсть к ржавчине, а тут еще и капли горючего, исправно смывающие защитный слой лакокрасочного покрытия. Но самое главное, конечно, грязь: она скапливается и создает все условия для коррозии.