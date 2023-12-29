В России нашли способ продлить жизнь автомобилям в 10 раз

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УрФУ, при нанесении разработанного сверхтвердого керамического покрытия термостойкость, например, клапана двигателя внутреннего сгорания сохраняется до температуры в 1000 градусов по Цельсию, сопротивление окислительному и абразивному изнашиванию увеличивается на 480%, а срок службы детали — в 10 раз. Модифицированная висмутом сталь демонстрирует завидную устойчивость к трению и износу даже в самых суровых условиях нехватки масла.

Простота, экономичность и надежность метода могут обеспечить значительное продление сроков службы узлов и агрегатов в различных областях машиностроения, включая автомобильную отрасль, отметили разработчики. Что важно, покрытие универсально — оно работает при высоких скоростях вращения и больших нагрузках, при экстремально низких или высоких температурах, при невозможности сохранить необходимую толщину смазочного слоя. Теперь ученые планируют внедрение технологии на практике совместно с несколькими предприятиями.